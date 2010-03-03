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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۴۴

افزایش 20 درصدی ذخیره میوه شب عید در کرج نسبت به سال گذشته

افزایش 20 درصدی ذخیره میوه شب عید در کرج نسبت به سال گذشته

استان تهران- خبرگزاری مهر: رئیس اداره بازرگانی داخلی کرج از افزایش 20 درصدی ذخیره میوه برای ایام تعطیلات عید نسبت به سال گذشته خبر داد.

مسلم همرایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج  اظهار داشت: میزان ذخیره میوه برای مصرف مردم در ایام تعطیلات عید امسال نسبت به سال قبل 20 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: حدود چهار هزار تن میوه به مناسبت عید نوروز در این شهرستان توزیع می شود.   

همرایی خاطرنشان کرد: توزیع میوه ها علاوه بر شهر کرج در تمامی شهرهای اقماری این شهرستان نیز توزیع خواهد شد.

وی یادآور شد: این مقدار میوه درحال حاضر خریداری شده و در حال ذخیره سازی در سردخانه های کرج است.

رئیس بازرگانی داخلی اداره بازرگانی شهرستان کرج گفت:  از مجموع این میوه ها دو هزار و 700 تن پرتقال و بقیه سیب درختی است.

همرایی گفت: فروش مستقیم میوه های نورزی توسط اداره بازرگانی کرج از دهه سوم اسفند ماه جاری آغازخواهد شد.

وی اضافه کرد: میوه مورد نیاز مردم برای ایام تعطیلات در 110 جایگاه ثابت و سیار عرضه خواهد شد و  قیمت نهایی فروش مستقیم میوه ها منوط به اعلام وزارت بازرگانی است.

کد مطلب 1044640

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