افزایش 20 درصدی ذخیره میوه شب عید در کرج نسبت به سال گذشته

مسلم همرایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: میزان ذخیره میوه برای مصرف مردم در ایام تعطیلات عید امسال نسبت به سال قبل 20 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: حدود چهار هزار تن میوه به مناسبت عید نوروز در این شهرستان توزیع می شود.

همرایی خاطرنشان کرد: توزیع میوه ها علاوه بر شهر کرج در تمامی شهرهای اقماری این شهرستان نیز توزیع خواهد شد.



وی یادآور شد: این مقدار میوه درحال حاضر خریداری شده و در حال ذخیره سازی در سردخانه های کرج است.

رئیس بازرگانی داخلی اداره بازرگانی شهرستان کرج گفت: از مجموع این میوه ها دو هزار و 700 تن پرتقال و بقیه سیب درختی است.

همرایی گفت: فروش مستقیم میوه های نورزی توسط اداره بازرگانی کرج از دهه سوم اسفند ماه جاری آغازخواهد شد.

وی اضافه کرد: میوه مورد نیاز مردم برای ایام تعطیلات در 110 جایگاه ثابت و سیار عرضه خواهد شد و قیمت نهایی فروش مستقیم میوه ها منوط به اعلام وزارت بازرگانی است.

