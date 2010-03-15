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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۵۳

عبداللهی به مهر خبر داد:

تدوین طرح پنجساله تجهیز کتابخانه های حوزه های علمیه خواهران کشور

تدوین طرح پنجساله تجهیز کتابخانه های حوزه های علمیه خواهران کشور

معاون مالی و اداری مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران گفت: دومین برنامه پنجساله تجهیز کتابخانه های حوزه های علمیه خواهران با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا می شود.

اصغر عبداللهی در گفتگو با خبرنگار با مهر با اعلام این خبر گفت: در این برنامه پنجساله، مبلغ چهار میلیارد تومان کتاب و تجهیزات کتابخانه ای در اختیار بیش از 300 حوزه علمیه خواهران سراسر کشور قرار می گیرد.

وی افزود: در برنامه پنجساله اول تجهیز کتابخانه هایی که در سال 87 پایان یافت، مبلغ 150 میلیون تومان برای کتابخانه های حوزه های علمیه خواهران اختصاص یافت که به طور متوسط به هر کتابخانه 600 هزار تومان تعلق گرفت. دومین برنامه پنجساله تجهیز حوزه های علمیه خواهران از سال گذشته آغاز شده است.

عبداللهی اضافه کرد: همچنین در سال جاری بن کارت های خرید کتاب به ارزش 25 تا 50 هزار تومان در اختیار طلاب، اساتید و اعضای هیئت علمی حوزه های علمیه قرار گرفت.

کد مطلب 1044641

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