محمد مهدی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: در این خصوص حق با سازمان میراث فرهنگی است و چنانچه لازم باشد، استانداری اصفهان نیز در این زمینه اقداماتی انجام خواهد داد تا با خاطیان امر برخورد شود.

وی ادامه داد: ساخت چنین بنایی در وسط شهر اصفهان هیچ توجیهی نداشته و از لحاظ مباحث شهری، میراث فرهنگی و مهندسی نیز اشتباه بوده است.

معاون استاندار اصفهان در واکنش به این گفته که فرصت باقیمانده تا حذف میدان نقش جهان از فهرست جهانی اندک است، بیان داشت: تصور می کنم از طریق اقداماتی که تا کنون صورت گرفته، طی چند روز آینده بتوان مسئولان یونسکو را در این خصوص قانع کرد.

اسماعیلی ادامه داد: از آنجا که همه مصوبات قانونی در این خصوص فراهم بود و حتی مبالغ مقرر نیز به حساب شهرداری واریز شده است، از مسئولان شهری توقع نداشتیم که انجام این اقدام را به روزها و دقایق آخر موکول کنند.

اسماعیلی جهان نما را تجربه‌ای برای مدیران استان دانست و خاطر نشان کرد: پروژه جهان نما درسی برای همه مسئولان استان بود تا با عملکرد بهتر به تنگناهای فعلی دچار نشوند.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان اعلام کرد: روند تعدیل این برج از روز شنبه آینده جدی تر خواهد شد.