آلبوم موسیقی عاشقی"میشو" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این آلبوم که با همکاری عاشیق "ایمران حیدری" و عاشیق "ماهنی لاری" در سال 1371 ضبط شده است شامل 13 قطعه به نامهای"دیوان مجلس"، "واقف لایلاسی"، "شیروان گوزلمسی"، "اورتاساری نئل"، "مینا گرایلی سی"، "گوزلمه"، "خالق ماهنسی(قمه قاچدیم)"، "سه گاه- کرم گئوزلمسی"، "قره چی"، "آناماهنسی"، " قهرمانی"،"خالق ماهنسی(گلمدین)" و "کرم کوشدی" می شود.

ساسان فاطمی در مقدمه روی جلد این آلبوم آورده است: عاشق اصطلاحی است که به خصوص در فرهنگ های ترکی زبان به معنی شاعر- موسیقیدان مردمی است که آواز خود را غالبا با ساز خود همراه می کند. این واژه در خراسان به موسیقیدانان کردی اطلاق می شود که چه از نظر نوع موسیقی و چه از نظر جایگاه هنری کاملا با همنامان ترکی زبان خود تفاوت دارند و در مناطق دیگر ایران بیشتر با عنوان های"لوطی" و "مطرب" شناخته می شوند.

وی در ادامه تاکید کرده است : عاشق در آذربایجان، ماورای قفقاز و شبه جزیره آناتولی موسیقیدانی است که معمولا، هم توانایی تصنیف شعر و آهنگ را دارد و هم توانایی اجرای آوازی و سازی موسیقی را؛ عاشق های این مناطق آواز خود را با سازی که خود می نوازند همراه می کنند. امروز ساز عاشق های این مناطق همواره یک ساز زهی زخمه ای است که در نقاط مختلف گونه های متفاوت و اسامی متفاوت، مثل ساز،چگور، قپوز، باقلاما، جوره و اوچ تلی دارد.

همچنین در بخش دیگری از این مقدمه فاطمی در مورد قطعات این آلبوم نوشته است: "میشو"(نام کوهی است بین تبریز و مرند) مجموعه ای است از اجراهای عاشق ایمران حیدری از موسیقی عاشقی. در این مجموعه قطعات متنوعی خوانده شده است که تقریبا همه آنها از ملودی آهنگینی با تم های نسبتا مشخص برخوردارند که آنها را از گونه ماهنی جلوه می دهد. ماهنی را می توان ترانه دانست که با ساختار ساده خود، عموما به ترانه های ساده مردمی می ماند.