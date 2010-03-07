ناصر یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه در دست اقدام شبکه های نسل آینده مخابرات گفت: برای پیاده سازی این فناوری در شبکه های مخابراتی از چند شرکت پیمانکاری خارجی پیشنهاد قیمت دریافت شده است که این پیشنهادات در مرکز تحقیقات مخابرات ایران در حال بررسی است تا دو شرکت پیمانکاری به عنوان پیمانکار این پروژه انتخاب شوند.

رئیس کمیته راهبردی شبکه های نسل جدید گفت: قرار است مرکز تحقیقات مخابرات پیمانکاران این پروژه را تا پایان امسال مشخص کند تا با مشخص شدن شرایط پروژه، پیاده سازی فاز آزمایشی این طرح از سال آینده آغاز شود.

وی با بیان اینکه تولید تجهیزات اصلی NGN بومی سازی نشده است افزود: تولیدکنندگان تجهیزات شبکه های نسل آینده محدود به چند شرکت از کشورهای اروپا و آسیا است و این فناوری در دیگر کشورها تولید نمی شود.

یوسف پور با اشاره به اینکه NGN سرویسهای جدید ارزش افزوده مانند کنفرانس تصویری، تماس تصویری، دیتا و اینترنت از طریق خط تلفن را در جامعه ارائه می کند به مهر گفت: سرمایه گذاری برای این پروژه در صورتی که نیاز آن در جامعه شکل نگیرد کار بیهوده ای خواهد بود.

وی گفت: جامعه نیاز به سرویسهای ارزش افزوده را احساس نکرده است و به طور قطع پیاده سازی NGN نیز تعداد محدودی کاربر را جذب خواهد خواهد کرد. البته این امر در اکثر کشورهای دنیا صدق می کند و سرویسهای مبتنی بر شبکه های IP ناشناخته هستند و بهره برداری آن به زمان زیادی نیاز دارد.

یوسف پور به مقوله امنیت در شبکه های نسل آینده اشاره کرد و افزود: در این شبکه ها امنیت فرمول معینی پیدا نکرده و در مرحله رشد است.