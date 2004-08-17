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۲۷ مرداد ۱۳۸۳، ۱۵:۰۰

دانشگاه آزاد اسلامي اعلام كرد:

مهر ماه، نخستين آزمون TOFEL دانشگاه آزاد اسلامي برگزار مي شود

نخستين آزمون TOFEL دانشگاه آزاد اسلامي مهر ماه سال جاري برگزار مي شود.

به گزارش گروه دانشگاهي خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر ناصر اقبالي  ضمن اعلام اين خبر افزود: مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي با همكاري موسسه ETS اولين آزمون TOFEL را برگزار مي كند. علاقه مندان به شركت در اين آزمون مي توانند تا ششم شهريور به مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلام واقع در خيابان پاسداران، بهستان ششم مراجعه و نسبت به ثبت نام خود در اين آزمون اقدام كنند.
کد مطلب 104465

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