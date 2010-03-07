تجهیز مرسولات پستی دفاتر پیشخوان دولت به برچسبهای فرستنده رادیویی

زهیر طیب در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه فناوری RFID به برچسب های فرستنده رادیویی روی مرسولات پستی اطلاق می شود گفت: با الصاق این برچسب ها، رهگیری و مبادله و پیگیری مرسولات پستی در کوتاهترین زمان ممکن انجام خواهد شد. همچنین به کمک این فناوری مراحل تجزیه و مبادلات مرسولات پستی با سرعت و دقت و بدون خطا صورت می گیرد.

وی با اشاره به متداول بودن فناوری RFID در برخی کشورهای دنیا این برچسبها را حاوی فرستنده رادیویی محدودی دانست که شماره سریال خود را به گیرنده های ویژه RFID مخابره می کنند و گفت: این امر به منزله ثبت ورود و خروج مرسوله از Gateway یا مبادی پستی بوده و سرعت در انتقال مرسولات و رهگیری آنلاین آنها را فراهم می سازد.

طیب همچنین اضافه کرد: استراتژی دفاتر پیشخوان خدمات عبور از شرکت پست دولتی است و سرویسهای نوین پستی در سراسر کشور از طریق این دفاتر ارائه می شود.

وی با بیان اینکه مذاکراتی برای استفاده از فناوری RFID با شرکت پست در جریان است و برخی از این قبیل طرحها به این شرکت نیز ارائه شده است افزود: دفاتر پیشخوان خدمات دولت در ارائه سرویسهای جدید منتظر پست دولتی نخواهد ماند.