به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین نشست کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای هماهنگی روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی، به میزبانی روابط عمومی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی در برج آزادی و با حضور احسان جهاندیده معاون سخنگو و دبیر شورای اطلاع رسانی دولت برگزار شد.

درابتدای این جلسه پرویز کرمی مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،شرح مختصری از روند فعالیت روابط عمومی این وزارتخانه را در دوره جدید بیان کرد.

در این نشست همچنین طرح برجسته‌سازی اقدامات ویژه دولت در ابعاد تبلیغی و اطلاع رسانی مطرح و پس از تبادل نظر اعضا کلیات آن به تصویب رسید.

در ادامه این نشست، مدیران کل روابط عمومی های عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی به‌ طور جداگانه گزارشهای تفصیلی خود از برخی اقدامات انجام شده در حوزه‌های مرتبط را ارائه کردند که از جمله مهمترین این اقدامات می توان به تلاشهای جدی دولت در حمایت از اختراعات و تجاری سازی آنها ، اهتمام دولت به بخش ورزش در برنامه توسعه پنجم ، اعلام سال 89 به عنوان سال تعامل با رسانه ها از سوی مرکز امور زنان و خانواده، روند بررسی نحوه پرداخت یارانه‌ها ، چگونگی تدوین نظامنامه جامع روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی و نحوه اجرای آن و چگونگی فعال‌تر شدن بدنه استانی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی، اشاره کرد.

همچنین در این جلسه احسان جهاندیده معاون سخنگو و دبیر شورای اطلاع رسانی دولت در سخنانی با اشاره به تغییرات ساختاری برخی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: براساس این قانون سطوح مدیریتی وزارتخانه‌ها و معاونتهای رئیس جمهوری به 25 اداره کل محدود شده است که این محدودیت در برخی وزارتخانه‌ها باعث تداخل وظایف و محدودیت بیش از پیش برای روابط عمومیها می‌شود.

وی اظهار امیدواری کرد با رایزنیهای انجام شده با معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهوری ازبروز مشکل برای روابط عمومی ها در این خصوص جلوگیری شود.