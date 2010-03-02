"پیام آزادی" برومند به 28 زبان ترجمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر بنیاد جهانی ادیب با اعلام این خبر گفت: کتاب پیام آزادی که از سوی فریدون کمالی‌نیا به انگلیسی ترجمه شده بود به بیست و هشت زبان ترجمه شده و اول اردیبهشت ماه سال آینده همزمان با روز بزرگداشت سعدی در سایت اینترنتی شاعر منتشر خواهد شد.



حسن قدیانی افزود: مجموعه حاضر، دستاوردی از پویائی طبع استاد ادیب برومند در ادای وظیفه‌ جهانی است و انگیزه‌ نگارنده در سرودن اشعار این مجموعه، عواطف بشر دوستانه وعلاقه به خوشبختی ملت‌ها و تأثر از دردهای مشترک ‌و هماهنگی است که بر اثر تعدیات کشورهای زورمند، گریبانگیر ملل آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین شده و هیجان و شوری خشم‌آلود در دل دردمندان و زخم خوردگان سیاست استعماری ـ بر ضد این روش بدفرجام ـ برانگیخته است.



مدیر بنیاد ادیب عنوان کرد:در این مجموعه از چند شخصیت بارز که چالشگری و نبرد آنان با استعمار، مایه‌ نجات ملت و رهائی کشورشان از بند اسارت بیگانگان شده، یاد شده و پس از مرگ در ماتم‌گزاری آنان بزرگداشتی بسزا صورت گرفته است.



کتاب "پیام آزادی "در بردارنده‌ اشعاری است که ادیب برومند از سال 1329 تا 1356 هجری شمسی، به مناسبت رویدادهای مربوط به مبارزه برخی از کشورهای استعمارزده، با سیاست استعماری و گرفتاری‌های آنان در راه به دست آوردن استقلال و تعیین سرنوشت خویش سروده است.‌‌



ترجمه این کتاب به همت و همیاری تعدادی از روزنامه‌نگاران و دانشجویان صورت گرفته و این اثر به زبان‌های دیگری نیز در حال ترجمه است.