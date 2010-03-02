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۱۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۴۶

آغاز مقاوم سازی سه هزار مسکن در روستاهای خراسان رضوی

آغاز مقاوم سازی سه هزار مسکن در روستاهای خراسان رضوی

مشهد- خبرگزاری مهر: معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی گفت: بازسازی و مقاوم سازی سه هزار و 600 واحد مسکونی روستاهای خراسان رضوی آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، خلیل منبتی عصر سه شنبه در گردهمایی نمایندگی های سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی افزود: در حال حاضر در خراسان رضوی این نهاد با کمک روستاییان 60 هزار واحد مسکونی در حال بازسازی و مقاوم دارد که از این تعداد 35 هزار واحد پروانه پایان کار دریافت کرده اند .

معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی اظهار داشت: نوسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکن روستایی یک طرح 10 ساله است، که براساس مصوبه شورای عالی مسکن دو میلیون واحد مسکن روستایی سراسر کشور بازسازی می شود.

منبتی افزود: در سطح روستاهای خراسان رضوی 200 هزار واحد مسکونی بی دوام و کم دوام وجود دارد که مسکن تمامی روستاهای استان در دستور کار بیناد مسکن قرار گرفته است.

معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی اظهار داشت: 716 نفر مهندس و کاردان ساختمان داری پروانه اشتغال بدون آزمون در نظام مهندسی روستایی خراسان رضوی برای اجرای پروژه های ساختمانی مسکن روستایی مشغول کار شدند که از عده 447 نفر کاردان و 265 نفر کارشناس رشته های ساختمان هستند.

کد مطلب 1044674

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