رسیدگی به 2100 پرونده زمین خواری در تهران

به گزارش خبرنگار اجتماعی مهر، محمد علی خبیری عصر امروز"سه شنبه" در مراسم تودیع خود با اشاره به عملکرد پنج ساله دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم زمین خواری اظهار داشت: با توجه به تمرکز دفاتر شرکتهای و صنایع بزرگ کشور در منطقه 3 شهرداری تهران، این دادسرا از نظر رسیدگی به جرائمی اعم از کلاهبرداری، خیانت در امانت و زمین خواری اهمیت و کارایی بالایی بر خوردار است.

وی در ادامه افزود: دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران"ونک" از بدو تاسیس"14/1/1384" تاکنون بیش از دو هزار و 100 فقره پرونده تجاوز به زمین و اراضی دولتی، عمومی و شخصی و زمین خواری را از قطعات 50 تا 12 میلیون متر مربعی رسیدگی کرده که از این تعداد یکهزار و 700 پرونده رسیدگی و 400 پرونده در حال بررسی است.

خیبری گفت: پنج سال فعالیت در حوزه زمین خواری ما را با ضعفهای قانونی آشنا کرد که تدوین و ترمیم قانون در این مورد خاص ضروری و الزامی است.

