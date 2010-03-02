تسریع در ساخت واحدهای مسکونی کمیته امداد کرمان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، دهمرده عصر سه شنبه در جمع مدیران کرمان یکی از مهمترین سیاستهای دولت در قالب فعالیتهای کمیته امداد ساخت واحدهای مسکونی برای محرومان است که این امر با جدیت در استان کرمان دنبال می شود.

وی بیان کرد: سرعت بخشیدن به اجرای طرحهای کپرزدایی و همچنین ساخت خانه برای محرومان الزامی است و در این زمینه باید موانع و مشکلات احتمالی طرحها شناسایی و برطرف شود.

وی همچنین بر اشتغالزایی و توانمندسازی محرومان تاکید کرد و گفت: با توانمندسازی محرومان در واقع زمینه محرومیت از بین می رود.

دهمرده گفت: یکی دیگر از مواردی که با جدیت دنبال می شود ایجاد زمینه تحصیل در خانواده های محروم در مقاطع مختلف تحصیلی است که در این راستا 9 هزار دانشجو در استان کرمان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند.

وی با اشاره به روحیه بالای کمک به دیگران و امور خیر در استان کرمان گفت: 25 هزار یتیم در استان کرمان دارای حامی هستند.

استاندار کرمان با اشاره به حضور فنی و حرفه ای در مناطق محروم و آموزش اقشار تحت پوشش کمیته امداد (ره) خاطرنشان کرد: باید درخصوص توانمندسازی محرومان و ریشه کنی زمینه های محرومیت تلاش شود.