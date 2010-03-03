گروهی از نظریه‌پردازان فرهنگ بررسی‌های خود درباره فرهنگ را از مفاهیمی ژرف‌تر مثل ارتباطالت آغاز می‌کنند و آنرا در برقراری امنیت جهانی مورد توجه قرار می‌دهند.

دیوید بل از جمله این اندیشمندان است که در پی تبیین نقش ارتباطات، فرهنگ و ارزشهای جهانی در پدید آوردن امنیت جهانی است.

وی سؤالات و مباحثی بلند پروازانه را مطرح می‌کند از جمله اینکه آیا ارتباطات می‌تواند آگاهی بین‌المللی را متحول سازد و آیا جهان را به سوی ملی‌گرایی بیشتر سوق می‌دهد و یا از شدت آن می‌کاهد؟ چگونه پیوند شبکه‌ها و نظامهای ارتباطاتی در عرصه جهانی گسترش می‌یابد؟ و آیا تکنولوژی ارتباطات می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر امنیت بین‌المللی بگذارد؟

از نظر بل این سؤالها از اهمیت فوق العاده مسئله آگاهی، اندیشه و فرهنگ برخاسته است. اهمیتی که مورد توجه بی سابقه دانشمندان قرار گرفته است. به عقیده او این توجه در اندیشه گذشتگان نیز وجود داشته است اما امروزه گسترش تکنولوژی موجب شده تا امکان تأثیرگذاری بر اندیشه و آگاهی و در نهایت تأثیر بر مناسبات بین‌المللی از این طریق افزایش یابد.

"بل" نیز مانند دویچ معتقد است که جریان ارتباطات میان جوامع می‌تواند به پیدایش یک جامعه سیاسی جهانی بیانجامد

او ارتباطات را جوهر فرهنگ و اندیشه و تبلور آن در عرصه اجتماعی می‌داند. ارتباطات با فرهنگ و ارزشها دو مقوله جداگانه هستند ولی مفاهیم آنها در هم تنیده است. دیوید بل با بهره‌گیری از نظریه مارشال مک‌لوهان و نیز کارل دویچ به تبیین نقش مؤثر ارتباطات در شکل‌گیری فرایندهای فرهنگی می‌پردازد.

البته "بل" نظریه دویچ را عمیق‌تر و اساسی‌تر از اندیشه‌های مک‌لوهان می‌داند. به نظر او نظریه مک لوهان درباره توانایی ارتباطات در به وجود آوردن دهکده جهانی شعارگونه است در حالی که کارل دویچ معتقد است که جریان شدید ارتباطات میان ملتها و دولتها می‌تواند به تدریج به پیدایش یک جامعه سیاسی جهانی بینجامد.