مدیریت های فعلی کشور بر مبنای تخصصهای لازم نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آرین قلی پور روز چهارشنبه در حاشیه نخستین مجمع جهانی مدیریت در شرق کشور افزود: علم مدیریت به عنوان پیش نیاز اصلی اداره کردن سازمانها مورد قبول کشورهای توسعه یافته است در حالی که اغلب مدیران سازمانهای دولتی و خصوصی در ایران هنوز تخصصهای لازم برای این کار را ندارند.

نویسنده کتاب جامعه شناسی سازمانها نوع مدیریت در یک دستگاه دولتی با نهاد خصوصی را کاملا متفاوت دانست و اظهار داشت: مدیریت در سازمانهای دولتی چون بر منبای سیاست است بسیار حساس و پیجیده است و گاه مصالح فدای منافع می شود.

قلی پور افزود: در حالیکه در یک نهاد خصوصی اولویت اول کسب سود است و هر جا که سود بیشتری کسب شود بخش خصوصی به همان سمت می رود.

وی مدیریت کردن در سازمانهای دولتی را شبیه راه رفتن روی مین دانست و گفت: قوانین دست و پا گیر دولتی در حساسیت های آنی در این سازمانها باعث می شود که مدیر آزادی عمل زیادی نداشته باشد.

متخصص رفتار سازمانی پیشرفته تاکید کرد: اگر چه بخش خصوصی نیز نمی تواند قوانین و نظارت دولتی را نادیده بگیرد اما چون سازمانهای دولتی وابستگی درآمدی به دولت دارند و دغدغه مالی زیادی ندارند شاهد کاهش کارایی آنها هستیم.

وی با تاکید بر لزوم توسعه خصوصی سازی در کشور از روند خصوصی سازی انتقاد کرد و گفت: فرایند فعلی خصوصی سازی در کشور به هیچ وجه اقتصادی نیست بلکه انحصاری سازی است چون تنها عده خاصی این شرکتها را به دست می گیرند و حتی سهام شرکتهایی که از طریق بورس واگذار می شود بیش از آنکه توسط مردم خریداری شوند توسط شرکتهای سرمایه گذاری خریداری می شوند.

