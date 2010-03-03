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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۲۰:۱۰

یک استاد دانشگاه:

مدیریت های فعلی کشور بر مبنای تخصصهای لازم نیست

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: فضای فعلی مدیریت در کشور نیازی به تخصص و کسب آموزه های علمی مدیریتی در خود احساس نمی کند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آرین قلی پور روز چهارشنبه در حاشیه نخستین مجمع جهانی مدیریت در شرق کشور افزود: علم مدیریت به عنوان پیش نیاز اصلی اداره کردن سازمانها مورد قبول کشورهای توسعه یافته است در حالی که اغلب مدیران سازمانهای دولتی و خصوصی در ایران هنوز تخصصهای لازم برای این کار را ندارند.

نویسنده کتاب جامعه شناسی سازمانها نوع مدیریت در یک دستگاه دولتی با نهاد خصوصی را کاملا متفاوت دانست و اظهار داشت: مدیریت در سازمانهای دولتی چون بر منبای سیاست است بسیار حساس و پیجیده است و گاه مصالح فدای منافع می شود.

قلی پور افزود: در حالیکه در یک نهاد خصوصی اولویت اول کسب سود است و هر جا که سود بیشتری کسب شود بخش خصوصی به همان سمت می رود.

وی مدیریت کردن در سازمانهای دولتی را شبیه راه رفتن روی مین دانست و گفت: قوانین دست و پا گیر دولتی در حساسیت های آنی در این سازمانها باعث می شود که مدیر آزادی عمل زیادی نداشته باشد.

متخصص رفتار سازمانی پیشرفته تاکید کرد: اگر چه بخش خصوصی نیز نمی تواند قوانین و نظارت دولتی را نادیده بگیرد اما چون سازمانهای دولتی وابستگی درآمدی به دولت دارند و دغدغه مالی زیادی ندارند شاهد کاهش کارایی آنها هستیم.

وی با تاکید بر لزوم توسعه خصوصی سازی در کشور از روند خصوصی سازی انتقاد کرد و گفت: فرایند فعلی خصوصی سازی در کشور به هیچ وجه اقتصادی نیست بلکه انحصاری سازی است چون تنها عده خاصی این شرکتها را به دست می گیرند و حتی سهام شرکتهایی که از طریق بورس واگذار می شود بیش از آنکه توسط مردم خریداری شوند توسط شرکتهای سرمایه گذاری خریداری می شوند.

کد مطلب 1044688

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