37 امدادگر به مسافران نوروزی شهریار امدادرسانی می کنند

محمود رمضانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: امسال برخلاف سنوات گذشته فعالیت داوطلبان خانم در کار امداد رسانی به مسافران نوروزی افزایش یافته است.

وی افزود: به منظور امدادرسانی به مسافران نوروزی در مواقع ضروری، یک پایگاه امداد و نجات در اصلی ترین نقطه شهر مستقر می شود که در آن تیم پزشکی به ارائه خدمات مختلف به شهروندان و مسافران می پردازند.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین دو دستگاه چادر راهنمای مسافران و دو نمازخانه سیار در میدان سپاه و جنب مجتمع فرهنگی و ورزشی هلال احمر مستقر است.

توزیع بیش از سه هزار بروشور بین مسافران نوروزی

رمضانیان بیان داشت: در این ایام به منظور افزایش اطلاع رسانی بین مسافران نوروزی بیش از سه هزار بروشور در بین مسافران و شهروندان توزیع خواهد شد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان شهریار عنوان کرد: موضوعات امدادی، رعایت نکات ایمنی، معرفی اماکن فرهنگی و توریستی شهرستان در این بروشور آورده شده است.

وی ادامه داد: امید است با همکاری سایر دستگاه ها و ارگانها در این ایام مشکل خاصی برای شهروندان و مسافران نوروزی به وجود نیاید.

این مسئول یادآور شد: نیروهای داوطلب جمعیت هلال احمر شهریار از چند روز مانده به آغاز سال جدید به صورت آماده باش قرار می گیرند و آماده اجرای هرگونه عملیات هستند.

شهرستان 620 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.