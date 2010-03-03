  1. استانها
  2. تهران
۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۴۴

37 امدادگر به مسافران نوروزی شهریار امدادرسانی می کنند

37 امدادگر به مسافران نوروزی شهریار امدادرسانی می کنند

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان شهریار از فعالیت بیش از 37 امدادگر خانم و آقا در ایام نوروز به منظور امداد رسانی به مسافران نوروزی در نقاط مختلف این شهرستان خبر داد.

محمود رمضانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: امسال برخلاف سنوات گذشته فعالیت داوطلبان خانم در کار امداد رسانی به مسافران نوروزی افزایش یافته است.

وی افزود: به منظور امدادرسانی به مسافران نوروزی در مواقع ضروری، یک پایگاه امداد و نجات در اصلی ترین نقطه شهر مستقر می شود که در آن تیم پزشکی به ارائه خدمات مختلف به شهروندان و مسافران می پردازند.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین دو دستگاه چادر راهنمای مسافران و دو نمازخانه سیار در میدان سپاه و جنب مجتمع فرهنگی و ورزشی هلال احمر مستقر است.

توزیع بیش از سه هزار بروشور بین مسافران نوروزی

رمضانیان بیان داشت: در این ایام به منظور افزایش اطلاع رسانی بین مسافران نوروزی بیش از سه هزار بروشور در بین مسافران و شهروندان توزیع خواهد شد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان شهریار عنوان کرد: موضوعات امدادی، رعایت نکات ایمنی، معرفی اماکن فرهنگی و توریستی شهرستان در این بروشور آورده شده است.

وی ادامه داد: امید است با همکاری سایر دستگاه ها و ارگانها در این ایام مشکل خاصی برای شهروندان و مسافران نوروزی به وجود نیاید.

این مسئول یادآور شد: نیروهای داوطلب جمعیت هلال احمر شهریار از چند روز مانده به آغاز سال جدید به صورت آماده باش قرار می گیرند و آماده اجرای هرگونه عملیات هستند.

شهرستان 620 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.

کد مطلب 1044690

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها