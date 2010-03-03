قاضی ناظر عمومی کرج 92 بار از زندان رجایی شهر بازدید کرد

علی حاجی کاظم در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام فعالیت قضات ناظر زندان رجایی شهر در سال جاری اظهار داشت:

دادستان و قضات ناظر شعبات مختلف طی سال جاری، مانند سنوات گذشته با حضور در زندان رجایی شهر، ضمن به پرونده های قضایی مددجویان رسیدگی، مساعدتهای لازم را اعمال کردند.

وی با اشاره به سیاستهای کاهش استفاده از مجازات حبس در زندانها و اولویتهای شش گانه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، خواهان همکاری متقابل مراجع قضایی برای کاهش جمعیت کیفری و کاهش استفاده از مجازات زندان شد.

این مسئول در ادامه با شاره به ضرورت رسیدگی سریع به پرونده مددجویان بلاتکلیف، خاطرنشان کرد: با تسریع در تعیین وضعیت قضایی متهمان حقوق شهروندی را رعایت کرده و کاهش آسیبهای وارده به بنیان خانواده و کاهش جمعیت کیفری زندان ها را شاهد خواهیم بود.

حاجی کاظم با اعلام آمار بازدید قضات ناظر زندان را در سال جاری یادآور شد: بر اساس این آمار، قاضی ناظر عمومی و انقلاب کرج 92 مورد، قاضی ناظر عمومی تهران 46مورد، قاضی ناظر شهرری 3مورد، دادستان به همراه قاضی ناظر ظر عمومی و انقلاب شهریار 46مورد، رئیس حوزه قضایی ملارد 46مورد، قاضی ناظر گلستان 6مورد، قاضی ناظر هشتگرد 4مورد، قاضی ناظر شهرقدس 6مورد، قاضی ناظر رباط کریم 6مورد، قاضی ناظر دادگاه انقلاب اسلامی 23مورد، قاضی ناظر اسلامشهر 12مورد و قاضی ناظر بوستان12مورد از این زندان بازدید و مسائل و مشکلات قضایی مددجویان را مورد رسیددگی قرار داده و دستورات لازم جهت مساعدتهای قضایی را صادر نموده اند.