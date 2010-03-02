راه‌ اندازی نخستین شعبه بانک شهر در یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مدیرعامل بانک شهر کشور ظهر سه‌ شنبه در مراسم بهره ‌برداری از این بانک اظهار داشت: بانک شهر از سال 81 در قالب تعاونی اعتبار شهر فعالیت خود را در شهرداری تهران آغاز کرد و پس از چند سال به چهار شعبه ارتقا پیدا کرد.

عیسی قهرمانی افزود: شعب این بانک در سال 84 از چهار شعبه به 63 شعبه رسید و از حالت تعاونی خارج و به بانک تبدیل شد.

وی با اشاره به اینکه شعب این بانک در بیشتر مراکز استانها دایر شده است، عنوان کرد: امروز نیز شاهد راه‌ اندازی هفتاد و نهمین شعبه آن در شهر یزد هستیم.

قهرمانی با بیان اینکه بسترهای لازم برای ایجاد شعب این بانک در شهرهای مختلف کشور به سرعت ایجاد می‌ شود، اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال 89 شاهد راه‌ اندازی سه شعبه دیگر از این بانک در سطح شهرستان یزد باشیم.

بسترهای ایجاد بانک شهر در چهار شهرستان استان یزد فراهم می شود

وی همچنین خواستار ایجاد زیرساختها و بسترهای لازم برای ایجاد شعب این بانک در شهرستانهای میبد، اردکان، ابرکوه و تفت شد.

قهرمانی با بیان اینکه ایجاد شعب بانک شهر سبب ارتقا شبکه بانکداری کشور می‌ شود، بیان داشت: بانک شهر سبب می شود منابع مالی که در استان جذب می شوند، صرف پروژه های همان شهر شوند در حالی که منابع بانکهای دیگر الزاما در مرکز استان می مانند.

وی همچنین با ورود بانک شهر در عرصه بانکداری را سبب ایجاد رقابت تنگاتنگی بین شبکه بانکی کشور خواند.

بانک شهر منابع اعتباری شهروندان را به سمت پروژه‌ های عمرانی شهر هدایت می کند

رئیس شورای شهر یزد نیز در این مراسم با اشاره به شکل ‌گیری بانک شهر در یزد، تاسیس این بانک را موفقیت بزرگی برای شهرداری این شهر خواند و افزود: از آنجا که بودجه‌ های شهرداری به ‌طور کامل تحقق پیدا نمی‌ کند و این امر سبب نیمه‌ کاره ماندن پروژه‌ها و طولانی شدن زمان احداث آنها و در نتیجه نارضایتی مردم می ‌شود، با تاسیس بانک شهر می‌ توان از منابع اعتباری شهروندان استفاده‌های بهینه شود.

محمد فقیه خراسانی افزود: قصد ما این است که بانک شهر در خدمت شهرداری باشد و امیدواریم با انجام وظیفه دو طرفه مردم و مسئولان و شرکت‌های خصوصی همچنین اعتماد به بانک و با سرمایه‌گذاری شاهد اجرای پروه‌هایی جدید، کامل و سریع در یزد باشیم.

بانک شهر محور توسعه عمرانی شهر یزد خواهد شد

شهردار یزد نیز در این مراسم با ابراز خرسندی از راه ‌اندازی شعبه این بانک در شهر یزد اظهار داشت: با این اقدام گامی موثر در راستای توسعه شهر برداشته شده است زیرا هیچ توسعه ‌ای بدون محور اتفاق نمی‌افتد.

سیدعلی‌اکبر میروکیلی یکی از محورهای توسعه شهر را محور اقتصادی آن دانست و افزود: در این راستا می‌توانیم به منابع اقتصادی بانک تکیه کنیم.

وی با اشاره به تخصصی بودن بانک شهر خاطرنشان کرد: اهتمام اصلی بانک شهر بر توسعه شهری است و افتتاح بانک شهر پرارزش‌ترین اقدام شورای اسلامی شهر و شهرداری و موسسه مالی و اعتباری شهر است.