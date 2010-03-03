تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه دوازدهم اسفندماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با شانزدهم ربیع الاول سال 1431 هجری قمری و برابر است با سوم مارس سال 2010 میلادی.

- روز پایانی از مرحله انتخابی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

گروه 1:

* ژاپن - بحرین، ساعت 13:30، ورزشگاه تویوتا

* هنگ کنگ - یمن، ساعت 15:30، ورزشگاه ملی هنگ کنگ

گروه 2:

* استرالیا - اندونزی، ساعت 12:30، ورزشگاه سان کراپ بریسبین

* عمان - کویت، ساعت 19، ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط

گروه 3:

* ازبکستان - امارات، ساعت 16:30، ورزشگاه مرکزی پاختاکور تاشکند

گروه 4:

* سوریه - لبنان، ساعت 16:30، ورزشگاه عباسیون دمشق

گروه 5:

* ایران - تایلند، ساعت 19:30، ورزشگاه آزادی

* اردن - سنگاپور، ساعت 19:30، ورزشگاه ملک عبدالله شهر اردن

- هفته بیست و یکم رقابت‎های والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* سایپا تهران - پیکان تهران (ساعت 15:30 - خانه والیبال)

* بانک کشاورزی - ارتعاشات صنعتی ایران (ساعت 17 - خانه والیبال)

* برق کرمان - پرسپولیس تهران (ساعت 16 - سالن تربیت بدنی کرمان)

* خراسان رضوی - کاله آمل (ساعت 16 - سالن مهران مشهد)

* داماش گیلان - سنگ آهن بافق یزد (ساعت 16 - سالن تختی مجموعه عضدی رشت)

* ارومیه - دانشگاه آزاد تهران (ساعت 16 - سالن الغدیر)

* جواهری بازرگانی گنبد - گل گهرسیرجان (ساعت 18 - سالن المپیک)

- هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر آغاز می شود:

گروه الف:

* کاوه تهران - تربیت یزد، ساعت 14، ورزشگاه برق میدان شهدا تهران

- ششمین دوره مسابقات شنای موزون قهرمانی کشور(سینکرونایز) از امروز با شرکت تیم‌های اصفهان، کهکیلویه و بویر احمد، کرمانشاه، گلستان، تهران، زنجان، سمنان، آذربایجان شرقی و قزوین در محل استخر شهید رجایی قزوین آغاز می شود.

- رقابت‌های تکواندو انتخابی المپیک نوجوانان در حالی از امروز با حضور تکواندوکاران 95 کشور جهان در تیخوانا آغاز می‌شود که در نخستین روز این رقابت‌ها در بخش پسران ابراهیم مردانی در وزن 55- کیلوگرم و در بخش بانوان محدثه موسوی در وزن 49- و فاطمه روحانی در وزن 63- کیلوگرم به روی شیاپ چانگ می روند.

- تیم ملی واترپلو ایران برای شرکت در مسابقات کاپ آسیا و انتخابی جام جهانی امشب راهس شهر چنگ چین می شود.

- مرحله سوم تور بین المللی لانگ کاوی مالزی امروز در مسیر 6/145 کیلومتری پکان به مرسینگ برگزار می شود.

- تیم شمشیربازی نوجوانان ایران به منظور حضور در رقابت‎های قهرمانی آسیا امروز تهران را به مقصد مانیل فیلیپین ترک می‌کند.

- رقابت‌های گلبال قهرمانی آسیا از امروز در مالزی آغاز می شود که تیم ملی گلبال مردان کشورمان رودرروی تیم قدرتمند ژاپن قرار می گیرد و تیم ملی گلبال بانوان کشورمان هم به مصاف مالزی می رود.

- مسابقات دوستانه ملی فوتبال در جهان امروز طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

* تانزانیا - اوگاندا

* لیبی - مالی

* نیجریه - کنگو

* زامبیا - مالاوی

* موزامبیک - بوتسوآنا

* مقدونیه - مونته نگرو

* ارمنستان - بلاروس

* قبرس - ایسلند

* ساحل عاج - کره جنوبی

* گرجستان - استونی

* قبرس - سنگال

* آنگولا - لتونی

* اسلواکی - نروژ

* بوسنی و هرزگوین - غنا

* مولداوی - قزاقستان

* مالت - فنلاند

* ترکیه - هندوراس

* الجزایر - صربستان

* آفریقای جنوبی - نامیبیا

* مجارستان - روسیه

* لوکزامبورگ - آذربایجان

* سوئیس - اروگوئه

* اتریش - دانمارک

* لهستان - بلغارستان

* ایتالیا - کامرون

* هلند - آمریکا

* بلژیک - کرواسی

* آلمان - آرژانتین

* ولز - سوئد

* اسلوونی - قطر

* آلبانی - ایرلند شمالی

* فرانسه - اسپانیا

* انگلستان - مصر

* اسکاتلند - جمهوری چک

* پرتغال - چین

* ونزوئلا - پاناما

* مکزیک - نیوزلند

* السالوادور - گوآتمالا