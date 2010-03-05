به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سایپا که با قرار گرفتن در مکان دوازدهم جدول لیگ برتر از جمله تیم‌هایی است که خطر سقوط به لیگ دسته اول را احساس می کند، روز شنبه در دیداری حساس به مصاف تیم پرمهره استیل آذین خواهد رفت.

سایپا که پس از چند هفته ناکامی و به‌ویژه شکست خرد کننده 5 بریک مقابل سپاهان، با پیروزی مقابل تراکتورسازی تاحدودی از بحران خارج شد، برای بقاء در لیگ برتر باید در هفت هفته باقی مانده تا پایان لیگ از دیدارهای سخت پیش رو امتیاز بگیرد. استیل آذین، ابومسلم مشهد و پرسپولیس سه حریف آینده سایپا هستند.

سایپا روز شنبه در حالی میهمان تیم پرستاره استیل آذین است که ابراهیم صادقی کاپیتان باتجربه خود را بدلیل سه اخطاره بودن در اختیار ندارد و به جای او وظایف کاپیتانی را مجید ایوبی برعهده خواهد گرفت.

مایلی کهن که روزهای پرفراز و نشیبی را همراه سایپا سپری می کند، تلاش خواهد کرد تا با استفاده از انگیزه بازیکنان جوانش ازهفته‌های پایانی امتیازات لازم برای ماندن سایپا در لیگ برتر را بدست آورد. در حال حاضر تیم سایپا با 32 امتیاز در رده دوازدهم لیگ برتر قرار دارد.