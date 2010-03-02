عملکرد بازیکنان حجاب آمل رضایتبخش نبود

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، حمیرا بندگانیان عصر سه شنبه پس از پیروزی تیمش برابر دانشگاه آزاد تهران در جمع خبرنگاران گفت: از بازی شاگردانم در این بازی راضی نیستم و بازی ضعیفی را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: مهسا محمدی بازیکن کلیدی تیم ما امروز پس از چند هفته مصدومیت در بازی حاضر شد اما نتوانست درخشش بازی های قبل را داشته باشد.

وی اضافه کرد: این بازیکن تاثیرگذار تیم حجاب نیاز به زمان بیشتری برای رسیدن به دوران طلایی گذشته خود دارد.

سرمربی تیم حجاب آمل بیان کرد: متاسفانه در این دیدار هم از بازیکن برزیلی تیم خودمان هم محروم بودیم ضمن آنکه هموطن دیگر وی نیز در بازی امروز نمایش قابل قبولی را داشت.

بندگانیان ادامه داد: در هر صورت تیم حجاب با وجود برتری 3 بر یک برابر دانشگاه آزاد تهران بازی دلچسبی را به نمایش نگذاشت ضمن آنکه حریف ما هم نتوانست در برابر ما خوب و قدر ظاهر شود.

وی در پاسخ به شکست هفته گذشته در بازی خانگی برابر ذوب آهن اصفهان که شانس قهرمانی از تیم حجاب نیز گرفته شد، گفت: با وجود پیروزی برابر این تیم هم شانس قهرمانی نداشتیم ضمن آنکه تیم حجاب برابر ذوب آهن خوب کار کرد وبازی نزدیکی را برابر این تیم به نمایش گذاشته بود.

سرمربی تیم حجاب آمل در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه همگان شکست برابر ذوب آهن را ناشی از تعویض های بی مورد واصرار بیش از حد بر ماندن یک بازیکن در میدان می دانستند را رد کرد وادامه داد: سرمربی تیم من هستم و تشخیص با من هست که چه کسی در زمین باشد وچه کسی نباشد ضمن آنکه شرایط بازی طوری بود که دست به تغییرات ویا حفظ بازیکن می زدم.

بندگانیان ادامه داد: در خصوص بازی که گذشته درست نیست دوباره بر روی آن بحث شود و چیزی که هست پیروزی تیم ما برابر دانشگاه آزاد که به دست آمد.

نبود بازیکن تمام کننده دانشگاه آزاد را رنج می دهد

سرمربی تیم دانشگاه آزاد تهران نیز به خبرنگاران گفت: هم اکنون به علت بازیکن تمام کننده در تیم دانشگاه آزاد یک معضل شده که این تیم را رنج می دهد.

خدیجه نامدار پس از شکست 3 بر یک تیمش دانشگاه آزاد اسلامی تهران در هفته بیست و یکم مسابقات لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه های کشور برابر حجاب آمل افزود: متاسفانه به علت نداشتن جای خالی و پرشدن ظرفیت تیم نمی توانیم بازیکن دیگری جذب کنیم.

وی بازی برابر حجاب آمل را تماشایی و قابل قبول خواند و تصریح کرد: تیم ما در این دیدار خوب کار کرد اما در نتیجه گیری ناموفق بود.

سرمربی تیم دانشگاه آزاد تهران اضافه کرد: در این دیدار از عملکرد بازیکنانم راضی هستم ضمن آنکه آنان در حد توانشان برنامه های مرا پیاده کردند.

نامدار گفت: تیم دانشگاه آزاد در یک هفته قبل از شروع مسابقات بسته شده و بازیکنان این تیم در جریان بازیهای لیگ به هماهنگی تیمی رسیدند.

وی افزود: به لحاظ دانشجو بودن بیشتر بازیکنان تیم در برخی اوقات در تمرینات و بازیهای لیگ از حضور آنان محروم بودیم ضمن اینکه تا به اینجای لیگ هم عملکرد خوبی داشتند.

سرمربی تیم دانشگاه آزاد تهران عملکرد تیم حجاب آمل را در بازی امروز قابل قبول خواند و خاطرنشان کرد: تیم حجاب حوب و جنگنده ظاهر شده و در خانه اش برابر ما پیروز شد.

نامدار خاطرنشان کرد: این تیم حتی توان قهرمان شدن در لیگ برتر را داشت اگر کمی در بازیهای انجام داده خود هوشیارتر بود به جای حضور در مکان سوم جدول می توانست در صدر جدول قرار گیرد.

وی یادآور شد: دو بازی دیگر برابر تیم های گاز و چای رحمت گیلان داریم ما می توانیم با پیروزی برابر این دو تیم جایگاه مان را در مکان چهارم جدول رده بندی این مسابقات حفظ کنیم.

در هفته بیست ویکم مسابقات لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه های کشور تیم دانشگاه آزاد اسلامی تهران روز سه شنبه میهمان تیم حجاب آمل بود و در پایان برابر حریف قدر خود 3 بر یک مغلوب شد.