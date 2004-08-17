نمايشگاه جامع هنرهاي سنتي ايران درمركز فرهنگي هنري صبا برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر از فرهنگستان هنر ، محبوبه پلنگي مدير روابط عمومي اين نهاد ضمن اعلام خبر بالا افزود : در اين نمايشگاه گنجينه با ارزشي مشتمل بر آثار 200 هنرمند در رشته ههاي نگارگري ، خوشنويسي ، فرش ، قلم زني ، فلز كاري ، نساجي ، معرق ، منبت ، ... به نمايش گذاشته مي شود .

وي افزود : اين نمايشگاه با همكاري و مشاركت سازمان صنايع دستي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري برپا مي شود . و در زمان برپايي ان كارگاه هاي عملي و سخنراني هاي تخصصي متعددي برگزار خواهد شد .

نمايشگاه فوق دومين دوره برگزار ي خود را سپري مي كند . اين نمايشگاه از 6 مهر به مدت 20 روز در نگارخانه خيال و مركز فرهنگي هنري صبا برگزار مي شود .

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