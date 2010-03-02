خروج از زیر بار نظام سلطه نیازمند همدلی است/ دی هشت از پول مسلط دنیا جدا شود

به گزارش مهر دکتر محمود احمدی نژاد عصر امروز سهشنبه در دیدار وزرای صنایع شرکت کننده در اجلاس گروه دیهشت با ذکر مطلب فوق افزود: این کشورها در کنار یکدیگر میتوانند خودشان را از سلطه اقتصاد سرمایهداری نجات داده و زمینه را برای رهایی سایر ملتهای جهان فراهم کنند.
احمدی نژاد با تأکید بر اینکه بحران اقتصادی جهان صرفاً یک شکست اقتصادی نبود، بلکه در متن خود دو شکست عمیق تر و گسترده تر برای مستکبران به همراه داشت، گفت: شکست اول؛ شکست اندیشه سرمایهداری است، بیش از صد سال است که دنیا با اندیشه سرمایهداری اداره میشود.
وی افزود: این اندیشه یک اندیشه ربوی است و خداوند متعال از آن به عنوان جنگ با خود تعبیر کرده است.
رییسجمهور با بیان اینکه اندیشه سرمایهداری در متن خود تبعیض، سودپرستی و تقلب مدرن را به همراه دارد، اظهار داشت: سازو کارهای برآمده از اندیشه سرمایهداری در حقیقت خالی کردن جیب ملتها به نفع سرمایهداری جهان است.
وی گفت: اینکه آمریکا 14 هزار میلیارد دلار کسری دارد و براساس اخبار موثق بانک مرکزی آمریکا در 30 سال گذشته بیش از 29 هزار میلیارد دلار دارایی کاغذی بدون اعتبار و اصالت منتشر کرده و تحویل ملتها شده و در قبال آن کالا دریافت کرده است ، این شیوه، بزرگترین دزدی در طول تاریخ بشری است.
احمدینژاد اضافه کرد: در اقتصاد سرمایهداری مشکلات مرکز سرمایهداری در روند سیستمی به سایر ملتها منتقل میشود و در ازای آن ثروت ملتها به مرکز سرمایهداری واریز میشود.
رییسجمهور با بیان اینکه در بحران اقتصادی اخیر، اندیشه سرمایه داری با چالش مواجه شده و به شدت زیر سوال رفته است، خاطر نشان کرد: اندیشهای که میتواند با بورس بازی و تقلب در مناسبات بانکی و پولی 29 هزار میلیارد دلار از جیب ملت ها برداشته و به جیب سرمایهداری واریز کند، امروز با بنبست و شکست مواجه شده است.
احمدینژاد، شکست نظام سلطه را دومین شکست مستکبران در بحران اخیر اقتصادی دانست و گفت: عدهای که خود را مالک دنیا میدانستند و هرگونه که اراده میکردند با جهانیان حرف میزدند و در صد سال اخیر هر کجای دنیا که جنگ و کشتار و اختلاف بوده آنها حضور داشتند نیز امروز به بنبست رسیدهاند.
رییسجمهور به بنبست رسیدن امپراطوری سلطه و سرمایهداری را فرصت مناسبی برای اندیشیدن درباره بازسازی اقتصاد منطقهای و بینالمللی دانست و تصریح کرد: نباید فرصت داد که نظام سلطه مجدداً مناسبات سرمایه داری یکسویه ظالمانه را بازسازی و بر جهان تحمیل کند.
سازمانهای اقتصادی بینالمللی در خدمت دزدی بزرگ قرار داشتند
احمدینژاد با اشاره به اینکه سازمانهای اقتصادی بظاهر بینالمللی همگی در خدمت دزدی بزرگ قرار داشتند، گفت: این سازمان های ریسک سرمایه گذاری در کشورهای ما را بالا و در کشورهای خود بسیار پایین گزارش میکردند.
وی افزود: به این ترتیب سرمایهگذاران را به سرمایهگذاری در کشور خود تشویق می کردند این در حالی است که ریسک سرمایه گذاری در کشور خودشان بسیار بالا بوده است.
دستورات دین اسلام برای اقتصاد، عادلانه و انسانی است
رییسجمهور در ادامه با بیان اینکه دین اسلام و پیامبر گرامی و سایر پیامبران الهی و مکتب ما برای اقتصاد و نظام مالی و پولی و سرمایهگذاری دستورات بسیار روشنی دارد، گفت: این دستورات هم عادلانه و هم انسانی و در جهت رشد و دوستی بین انسان هاست.
وی افزود: نشستهای اقتصادی از جمله نشست گروه دی هشت فرصت مناسبی است که این موضوعات و اینکه چگونه میشود نظام اقتصادی عادلانه برپا کرد که در آن هرکسی حق خود را ببرد، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
احمدینژاد گفت: ظرفیتهای کشورهای عضو دی هشت بسیار بالاست و اگر در کنار هم قرار بگیرد، میتوانیم از دیگران بینیاز شویم. وی افزود: کشورهای عضو همچنین میتوانند در بخش صنعت و تجارت سطح همکاریهای خود را افزایش دهند، بدون اینکه رابطه استعماری و سلطهگرانهای در این میان وجود داشته باشد.
گروه دی هشت روابط اقتصادی خود را از پول مسلط دنیا جدا کند
رییسجمهور درادامه سخنانش گفت: اعضای گروه دیهشت همچنین میتوانند روابط اقتصادی خود را از پول مسلط دنیا جدا کنند و اجلاس دی هشت باید راههای تحقق این اهداف و خدمت هر چه بیشتر به مردم کشورهای خود و دنیا را مورد بررسی قرار دهد.
درابتدای این دیدار وزیر صنایع ومعادن کشورمان گزارشی از اجلاس گروه دیهشت در تهران ارائه کرد و سپس وزرای صنعت بنگلادش، نیجریه، ترکیه و مصر در سخنان کوتاهی به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند.
ارتقاء همکاریهای صنعتی بین کشورهای دیهشت، اتخاذ سیاست های جدید برای ارتقاء سطح همکاریهای کشورهای عضو، تحکیم مناسبات دوجانبه وچند جانبه بین کشورهای عضو، انتقال تکنولوژی وخدمات بین کشورهای عضو و همکاری برای تأمین نیازها برای سایر کشورها از جمله نکاتی بود که از جانب وزرای صنایع مطرح شد.
نظر شما