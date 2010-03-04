  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۴۰

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه ورزشی: آغاز رقابت‌های فوتسال قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا و همچنین پیگیری رقابت‌های تکواندو انتخابی المپیک نوجوانان جهان از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه سیزدهم اسفندماه سال 1388هجری شمسی مصادف است با هفدهم ربیع الاول سال 1431 هجری قمری و برابر است با چهارم مارس سال 2010 میلادی.

- مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا از امروز با برگزاری دیدارهای زیر در اصفهان آغاز می شود:
گروه A:
* زرافشان ازبکستان - ناگویا ژاپن
گروه B:
* السد قطر - پروکافه لبنان
* نیوسات استرالیا - ووهان دیلونگ چین

- هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر آغاز می شود:
گروه الف:
* مس رفسنجان - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدا نوش آباد رفسنجان
* ایرانجوان بوشهر - شموشک نوشهر، ساعت 14:45، ورزشگاه بهشتی بوشهر
* نفت آبادان - داماش لرستان، ساعت 14:30، ورزشگاه خوزستان
* شهرداری تبریز - شاهین اهواز، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تبریز
* سپاهان نوین اصفهان - پیام مخابرات فارس، ساعت 14:30، ورزشگاه صفائیه اصفهان
* پیام مشهد - اتکا گلستان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی مشهد

- رقابت‌های تکواندو انتخابی المپیک نوجوانان جهان امروز در تیخوانا مکزیک پیگیری می‌شود.

- دومین روز از مسابقات پلی آف بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
فینال:
* مهرام تهران - ذوب آهن اصفهان
رده بندی:
* صبامهر قزوین - پتروشیمی بندرامام
مقام پنجمی:
* دانشگاه آزاد تهران - توزین الکتریک کاشان
مقام هفتمی:
*  لوله a.s شیراز - شهرداری گرگان

کد مطلب 1044722

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه