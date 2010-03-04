تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه سیزدهم اسفندماه سال 1388هجری شمسی مصادف است با هفدهم ربیع الاول سال 1431 هجری قمری و برابر است با چهارم مارس سال 2010 میلادی.
- مسابقات فوتسال جام باشگاههای آسیا از امروز با برگزاری دیدارهای زیر در اصفهان آغاز می شود:
گروه A:
* زرافشان ازبکستان - ناگویا ژاپن
گروه B:
* السد قطر - پروکافه لبنان
* نیوسات استرالیا - ووهان دیلونگ چین
- هفته پانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدار زیر آغاز می شود:
گروه الف:
* مس رفسنجان - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدا نوش آباد رفسنجان
* ایرانجوان بوشهر - شموشک نوشهر، ساعت 14:45، ورزشگاه بهشتی بوشهر
* نفت آبادان - داماش لرستان، ساعت 14:30، ورزشگاه خوزستان
* شهرداری تبریز - شاهین اهواز، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تبریز
* سپاهان نوین اصفهان - پیام مخابرات فارس، ساعت 14:30، ورزشگاه صفائیه اصفهان
* پیام مشهد - اتکا گلستان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی مشهد
- رقابتهای تکواندو انتخابی المپیک نوجوانان جهان امروز در تیخوانا مکزیک پیگیری میشود.
- دومین روز از مسابقات پلی آف بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
فینال:
* مهرام تهران - ذوب آهن اصفهان
رده بندی:
* صبامهر قزوین - پتروشیمی بندرامام
مقام پنجمی:
* دانشگاه آزاد تهران - توزین الکتریک کاشان
مقام هفتمی:
* لوله a.s شیراز - شهرداری گرگان
نظر شما