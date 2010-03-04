تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه سیزدهم اسفندماه سال 1388هجری شمسی مصادف است با هفدهم ربیع الاول سال 1431 هجری قمری و برابر است با چهارم مارس سال 2010 میلادی.

- مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا از امروز با برگزاری دیدارهای زیر در اصفهان آغاز می شود:

گروه A:

* زرافشان ازبکستان - ناگویا ژاپن

گروه B:

* السد قطر - پروکافه لبنان

* نیوسات استرالیا - ووهان دیلونگ چین

- هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر آغاز می شود:

گروه الف:

* مس رفسنجان - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدا نوش آباد رفسنجان

* ایرانجوان بوشهر - شموشک نوشهر، ساعت 14:45، ورزشگاه بهشتی بوشهر

* نفت آبادان - داماش لرستان، ساعت 14:30، ورزشگاه خوزستان

* شهرداری تبریز - شاهین اهواز، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تبریز

* سپاهان نوین اصفهان - پیام مخابرات فارس، ساعت 14:30، ورزشگاه صفائیه اصفهان

* پیام مشهد - اتکا گلستان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی مشهد

- رقابت‌های تکواندو انتخابی المپیک نوجوانان جهان امروز در تیخوانا مکزیک پیگیری می‌شود.

- دومین روز از مسابقات پلی آف بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

فینال:

* مهرام تهران - ذوب آهن اصفهان

رده بندی:

* صبامهر قزوین - پتروشیمی بندرامام

مقام پنجمی:

* دانشگاه آزاد تهران - توزین الکتریک کاشان

مقام هفتمی:

* لوله a.s شیراز - شهرداری گرگان