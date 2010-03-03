تسهیلات بنگاه های زودبازده در اردبیل هفت درصد انحراف داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یوسف اکبری شامگاه سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان اردبیل اظهار داشت: این رقم با توجه به نتایج تمام شماری بنگاه های اقتصادی که در سالهای قبل از تسهیلات این محل استفاده کرده بودند، به دست آمده است.

وی با تاکید بر نظارت دقیق دستگاه های ذیربط در هزینه کرد تسهیلات دریافتی از سوی بنگاه های زودبازده اضافه کرد: در پرداخت تسهیلات اعتباری، نظارت دقیق بر هزینه کرد این تسهیلات، بررسی جامع و دقیق طرحهای مصوب پیشنهادی و جلوگیری از اتلاف وقت در اجرای طرحها ضروری است.

فرماندار اردبیل با اشاره به پرداخت اعتباری بالغ بر دو هزار و 426 میلیارد ریال در قالب تسهیلات بنگاه های زودبازده در اردبیل ابراز داشت: این میزان تسهیلات در طول سه سال گذشته به هشت هزار و 260 طرح مصوب پرداخت شده است.

وی متذکر شد: همچنین در همین مدت بیش از 334 میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات صندوق مهر امام رضا (ع) به بیش از 457 نفر تسهیلات خود اشتغالی پرداخت شده است.

اکبری با اشاره به توجه دولت برای حل مسائل و مشکلات بنگاه های اقتصادی و تخصیص اعتبار به طرحهای مصوب باقیمانده خاطر نشان کرد: هم اکنون 44 طرح مصوب اولویت دار نیز با اعتبار 620 میلیارد ریال برای تامین سرمایه در گردش به سیستم مدیریت بانکی معرفی شده است.

