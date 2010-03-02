کندی؛ نخستین مفسر فلسفی قرآن/ در نظر کندی غایت عقل و دین یک حقیقت است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید محمود یوسف‌ثانی عصر امروز سه شنبه در نشستی که با عنوان "جایگاه کندی در فلسفه‌ اسلامی" در شهر کتاب مرکزی برگزار شد طی سخنانی به تشریح نقش ابویوسف یعقوب‌ بن اسحاق کندی به عنوان نخستین فیلسوف مسلمان در فلسفه اسلامی پرداخت.

وی با بیان اینکه کندی نه تنها فیلسوف که در بسیاری از علوم رساله دارد، تأکید کرد: ابن ندیم در 16 دسته بندی کلی آثار کندی را ذکر کرده است که به حدود 280 اثر می رسد.

کندی؛ شخصیت جامع الاطراف دایرة المعارف از سنخ بزرگان فلاسفه اسلام

مترجم مجموعه رسائل فلسفی کندی با اشاره به داستان بیمار به اغما رفته ای که با دانش موسیقایی کندی به هوش آمد از قول قفطی در اخبارالحکما تأکید کرد: از این حکایت بر می آید که کندی تنها فیلسوف نبوده بلکه موسیقیدان و طبیب حاذقی هم بوده به گونه ای که 5 رساله از رساله های موسیقایی کندی تاکنون پیدا و چاپ شده است و کتاب بزرگی در فن موسیقی به نام" الکتاب الکبیر فی التألیف" داشته که به احتمال زیاد فارابی نیز از این نام استفاده کرده است.

دکتر یوسف ثانی، کندی را یک شخصیت جامع الاطراف دایرة المعارفی از سنخ بزرگان فلاسفه اسلام برشمرد و گفت: تاکنون 46 رساله از رسائل کندی چاپ شده است که تنها 25 رساله او در "مجموعه رسائل فلسفی کندی" آمده است.

آثار کندی توسط غربیها کشف شد

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران تأکید کرد: فضل تقدم در کشف آثار کندی با غربی هاست. تا سال 1932 که ما از آثار مستقل کندی بی اطلاع بودیم برای اولین بار"ریتر" خاورشناس معروف آلمانی و همکارش مجموعه رسائل خطی کندی را در کتابخانه" ایاصوفیه" استانبول کشف کردند و خبر دادند که در این مجموعه 29 رساله از رسائل موجود است و بعدها "ابوریده" محقق مصری به سراغ این رسائل رفت و آنها را در دو جلد 15 و 14 رساله ای چاپ کرد.

وی با اشاره به اینکه همه رسائل کندی به زبان عربی است، افزود: ما به دلیل عدم آشنایی با زبان عربی مأنوس با آثار او نیستیم ضمن اینکه کندی زبان دشواری دارد چون کندی در ابتدای تکوین زبان فلسفه عالم اسلام قرار دارد و خودش جزو کسانی است که در پرورش زبان فلسفه اسلامی نقش داشته است.

دکتر پوسف ثانی با اشاره به علل مختلف از بین رفتن آثار کندی به باقی ماندن تنها یک دهم آثار او اشاره کرد و گفت: کندی در زمان خلافت هارون متولد شد و زمان حکومت پنج خلیفه عباسی را درک کرد و عمده رشد و اوج کار کندی از زمان مأمون تا زمان معتصم است که بعد از آن به دلیل موانعی که بر سر راه کندی می تراشند به انزوا کشیده می شود.

وی کندی را متولد بصره و از قبیله کنده که خاندانی اشرافی بودند معرفی کرد و گفت: بر اساس نام کندی که ابویوسف یعقوب بن اسحاق بن صباع است مشخص می شود که پسر و پدر و پدربزرگ اسامی عبری و یهودی داشتند. تمکن مالی کندی به همراه حمایت خلفای عباسی باعث شد که جماعتی از مترجمین را برای ترجمه کتابهای فلسفی و علوم مختلف از زبان یونانی و سریانی به زبان عربی به دور هم جمع کند.

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با اشاره به ترجمه آثار کندی در غرب تأکید کرد: در سالهای اخیر در مغرب زمین توجه زیادی به کندی شده و ضمن نگارش کتابهای مستقل، در ضمن مجموعه ها مقالاتی نیز نوشته شده و در مورد آرا او نیز کتاب مستقلی به چاپ رسیده است.

کندی؛ آفرینشگر اصطلاحات فلسفه اسلامی

دکتر یوسف ثانی به نقش کندی در بومی سازی فلسفه اسلامی اشاره کرد و گفت: یکی از کارهای مهمی که کندی انجام داده و امروز اثر آن را بیشتر درک می کنیم نقش کندی در آفرینش زبان فلسفی است. کندی در زمانی قرار گرفته که اصلا زبان فلسفی اسلامی و عربی به وجود نیامده و حداکثر برخی متکلمین معتزلی هستند که درباره برخی آرا کلامی مطالبی گفته و یا نوشته اند اما فکر، زبان و مفهوم پردازی فلسفی در آن زمان وجود ندارد و تنها تعدادی مترجم وجود دارد که باید آثار ترجمه ای آنها به دست یک فیلسوف متفکری مثل کندی تنقیح شود. تنقیح به معنای ویراستاری صوری نیست بلکه تنقیح به معنی آفرینش اصطلاح برای انتقال یک مفهوم است که کندی تا حدود زیادی در آن موفق بوده است.

وی کلام و بیان کندی را پر طمطراق و دشوار توصیف کرد و گفت: بر عکس فارابی که بسیار ساده سخن گفته بیان و زبان ابن سینا یک کلام فخیم است که می توان آن را متأثر از زبان و بیان کندی دانست.

دکتر یوسف ثانی به نقش کندی در برگردان اصطلاحات فلسفی به زبان عربی اشاره کرد و گفت: کندی برای انتقال مفهوم تلاشهایی را انجام داد که برخی را از زبان عربی گرفته و در معنای جدید به کار برد و برخی را از زبانهای دیگر گرفته و آن را وارد زبان فلسفی و علمی اسلامی کرده است.

وی تأکید کرد: کتاب "اثولوجیای فلوطین" مهمترین کتاب مؤثر در فلسفه اسلامی است که توسط کندی اصلاح و تنقیح شده است. حکمای ما از دریچه همین کتاب ارسطو، افلاطون و فلسفه نوارسطویی را شناختند.

مترجم مجموعه رسائل فلسفی کندی با بیان اینکه هر فیلسوفی را باید در ظرف زمانه خویش سنجید بر نقش مؤثر کندی در فلسفه اسلامی تأکید کرد و گفت: کندی نخستین سنگ بنای دستگاه فلسفه اسلامی را می گذارد.

کندی؛ نخستین نگارنده رساله فلسفی

دکتر یوسف ثانی، کندی را بنیانگذار قاموس نویسی فلسفی در عالم اسلام خواند و گفت: کندی اولین کسی است که فرهنگ اصطلاحات فلسفه را نگاشت و کندی نخستین کسی است که با استناد به فکر و زبان فلسفی کتاب نوشت. مجموعه رسائل و عناوین رسائل او در راستای نهادن سنگ بنای تألیف و آفرینش آثار فلسفی است.

وی با اشاره به سرمایه گذاری فرهنگی کندی برای انتقال آثار و منابع یونانی و سریانی به زبان عربی، صفت بخل را که به غلط برای کندی به کار رفته رد کرد.

در نظر کندی، غایت عقل و دین، یک حقیقت است

وی کندی را نخستین طراح بحث وفاق بین دین و فلسفه خواند و گفت: کندی به شدت قائل به وفاق بین دین و عقل است و برای این مسئله مبانی دارد. مبانی فلسفی را مستقر می کند تا در نهایت نتیجه بگیرد که غایت دین و عقل یک حقیقت بیشتر نیست. در نظر کندی حقایق دینی و عقلی هیچ منافاتی با هم ندارند و بلکه از این بالاتر می رود و می گوید انبیا و رسل بر اساس قدرت و الهام الهی می توانند به نحوی از حقایق دست پیدا کنند که افراد عادی از جمله فلاسفه این قدرت را ندارند.

کندی نخستین مفسر فلسفی قرآن

دکتر یوسف ثانی با تأکید بر اینکه کندی متن دینی را با اصول عقلی تبیین می کند، افزود: تفسیر فلسفی قرآن با کندی آغاز می شود و بعدها ابن سینا این کار را پی می گیرد. کندی در رساله مستقلی خطاب به فرزند خلیفه به تفسیر آیه" والنجم والشجر یسجدان" پرداخته است و در تفسیر قرآن یک قدم هم وحی و نبوت را از دستاورد عقل بالاتر می نشاند و هر جا اگر تعارضی به ندرت بین احکام عقل و دین ببیند، جانب حکم دینی را می گیرد و آن را تبیین عقلانی می کند. مثلا با اینکه قول ازلیت عالم از طریق ارسطو به عالم اسلام منتقل شد، با اینکه کندی بسیار متأثر از ارسطو است اما معتقد است که عالم محدث و مخلوق است و ازلی نیست.

وی یکی از بهترین آثار انگلیسی در مورد کندی را "الکندی" نوشته پیتر آدامسون عنوان کرد و بر لزوم ترجمه فارسی آن تأکید کرد و گفت: این کتاب یک معرفی جامع و کاملی از آرا فلسفی و طبیعی کندی است.