سالن سرپوشیده دو و میدانی اردبیل سال آینده افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، شروین اسبقیان شامگاه سه شنبه در جلسه مجمع انتخاباتی هیئت دو و میدانی استان اظهار داشت: هم اکنون این سالن بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در صورت تامین اعتبارات لازم به سرعت اجرایی خواهد شد.

وی از افتتاح پیست تارتان دو و میدانی اردیبل تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: این پیست همزمان با برگزاری مسابقات شش جانبه دو و میدانی تحت عنوان شهدای ورزشکار استان جام شهید نوری و ارمکان و همراه با مراسم تجلیل از پیشکسوتان این رشته استان به بهره برداری می رسد.

مدیرکل تربیت بدنی استان اضافه کرد: مسابقات شش جانبه دو و میدانی شهدای ورزشکار استان با شرکت تیمهایی از آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، گیلان، تهران و اردبیل برگزار خواهد شد.

وی همچنین راه اندازی پیستهای دو و میدانی در 9 شهرستان استان را جزو برنامه های اصلی تربیت بدنی برای سفر هئیت دولت در سال آینده عنوان کرد و ابراز داشت: دو و میدانی استان اردبیل از جایگاه مناسبی در سطح کشور برخوردار بوده و حفظ و ارتقاء این جایگاه نیازمند تلاش مضاعف قهرمانان و دست اندرکاران این رشته ورزشی است.

اسبقیان با اشاره به کسب دو مدال برنز مسابقات دو و میدانی داخل سالن آسیا توسط مینا پورسیفی و زهرا علی اکبری دوندگان اردبیلی، بیان کرد: باید با توجه جدی به رده های پایه، مدال آوری و قهرمانی های دو و میدانی کاران استان را تداوم بخشیم.

وی دو و میدانی را جزو رشته های اولویت دار و مدال آور استان دانست و خاطرنشان کرد: خوشبختانه با برنامه ریزیهای صورت گرفته، این رشته ورزشی از اقبال عمومی خوبی در بین نوجوانان، جوانان و علاقمندان برخوردار شده است.

اسبقیان توسعه زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری از جمله ایجاد فضاهای ورزشی مختص دو و میدانی و نیز استعدادیابی و قهرمان پروری را از مهمترین برنامه ریزی تربیت بدنی در راستای گسترش این رشته پایه و مادر در استان اردبیل عنوان کرد.

در جلسه مجمع انتخاباتی هیئت دو و میدانی رسول منصفی با کسب 19 رای از مجموع 19 رای مأخوذه به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت دو و میدانی استان اردبیل انتخاب شد.