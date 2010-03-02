به گزاش خبرگزاری مهر، دکتر علی‌اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان در نشست بازبینی نظام ایمنی هسته‌ای کشور توسط کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: از زمانی که مسوولیت سازمان انرژی اتمی را برعهده گرفته‌ام، اولویت اصلی را بر مساله ایمنی قرار داده‌ام و همواره اول به ایمنی و بعد به سرعت در راه‌اندازی نیروگاه بوشهر تاکید کرده‌ام.

وی افزود: در دیگر انرژی‌ها ممکن است، ایمنی اولویت نداشته باشد اما دربحث انرژی هسته‌ای قطعا ایمنی حرف اول را می‌زند.

صالحی با اشاره به صبر فراوان مردم ایران برای راه افتادن نیروگاه بوشهر و طولانی شدن زمان راه‌اندازی نیروگاه بوشهر تصریح کرد: مردم ما مدت زمان زیادی است که منتظر راه‌اندازی نیروگاه بوشهر هستند، اما اگر در ایمنی این نیروگاه مشکلی وجود داشته باشد، ما می‌توانیم حتی بیش از این نیز منتظر بمانیم تا ایمنی آن رعایت شود و این جزو تعهد ماست.

صالحی با اشاره به حضور کارشناسان ایمنی هسته‌ای آژانس در ایران اظهار کرد: متخصصان "ای. آر اس. اس" توانایی‌ها و ظرفیت‌های ما در زمینه رعایت الزامات ایمنی هسته‌ ای را بازبینی کرده و آنها را سنجیده‌اند.

معاون رییس‌جمهور با بیان اینکه بر اساس مصوبه مجلس دولت باید20 هزار مگاوات برق را از انرژی هسته‌ای تولید کند، گفت: این مساله ممکن است نزدیک به دو دهه به طول بینجامد، اما امیدواریم در ظرف چند ماه آینده نیروگاه بوشهر به بهره ‌برداری برسد.

صالحی همچنین در رابطه با نیروگاه آب سنگین اراک گفت: در ساخت و راه‌اندازی این رآکتور نیز ایمنی حرف اول را می‌زند. من علاقه دارم تا در آینده در زمینه صنعت هسته‌ای کاملا مستقل باشیم. ما نیمی از راه را رفته‌ایم و مابقی را نیز باید طی کنیم.

رییس سازمان انرژی اتمی در رابطه با کنوانسیون ایمنی 1994 و دیگر مقررات آژانس در زمینه ایمنی هسته‌ای گفت: معتقدیم مفاد این کنوانسیون‌ها به ایمنی در نیروگاه‌های اتمی ما در آینده کمک می‌کند.

بنا بر این گزارش در این نشست همچنین اولنا نیچلای چوک ـ ئییس تیم کارشناسان ایمنی هسته‌ ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از شفافیت و همکاری ایران با تیم آژانس قدردانی کرد. وی گفت: ایمنی تاسیسات هسته‌ ای ایران بسیار بالاست و مردم ایران نباید از این بابت نگران باشند.

علاوه بر این پل ژامه ـ مدیر بخش ایمنی نصب هسته‌ ای در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنانی از همکاری و تعامل مثبت ایران با این تیم کارشناسان و متخصصان آژانس تشکر کرد و گفت: باید به توانایی‌های ایران در زمینه ایمنی هسته‌ ای تبریک گفت.