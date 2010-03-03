تدوین آئین نامه جدید بانک کارگشایی/ ارائه تسهیلات به طرحهای نیمه تمام

محمد رضا خاوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در گذشته پرداخت تسهیلات بانک کارگشایی تنها در اختیار کسانی گذاشته می شد که طلا را به عنوان وثیقه در اختیار این بانک می گذاشتند که با آماده شدن آیین نامه جدید این قانون تغییر خواهد کرد.

وی با اشاره به آیین نامه جدید بانک کارگشایی در کشور خاطرنشان کرد: از این به بعد با ابلاغ آیین نامه جدید ظرف چند روز آینده به بانک های کارگشایی کشور معادل 60 درصد قیمت روز طلایی که مردم در اختیار این بانک قرار می دهند تسهیلات به متقاضیان داده می شود.

ارائه تسهیلات کالا، مسکن و خودرو در بانک کارگشایی

مدیر عامل بانک ملی ایران با بیان اینکه بانک کارگشایی در راستای گسترش فعالیت های خود در سطح کشور تلاش خواهد کرد، بیان داشت: پرداخت تسهیلات فروش اقساطی کالاهای بادوام، تعمیرات مسکن و تسهیلات خودرو از برنامه ها و اقدامات در دست اجرا در این بانک می باشد.

تاسیس بانک کارگشایی در همه استانهای کشور

خاوری با بیان اینکه در گذشته تنها در سه استان کشور بانک کارگشایی وجود داشت، یادآور شد: این بانک قصد دارد در راستای خدمات دهی بهتر به مشتریان خود اقدام به راه اندازی شعب بانکی دیگری در سراسر استانهای کشور کند.

وی در زمینه روند استقبال بانک ها از ادامه طرح بنگاههای زودبازده عنوان کرد: طرح های زودبازده طرح های مفیدی هستند که در همه جای دنیا به عنوان طرح های کوچک یا خانوادگی مطرح هستند.

بنگاه های زودبازده مورد حمایت بانکها است

مدیر عامل بانک ملی کشور با تاکید بر مورد حمایت بودن این طرحها، یادآور شد: اصل بنگاه های زودبازده طرح خوبی است و نمی توان اصل این موضوع را بد دانست اما برخی از این طرح ها ممکن است موفق نبوده باشند.

خاوری با بیان اینکه تعداد طرح های زودبازده ناموفق در کشور کم است، خاطر نشان کرد: از سوی دیگر طرح هایی که موفق بوده اند و میزان موفقیت بالایی نیز داشته اند در میان این طرح ها وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه نمی توان به این زودی روند اجرای بنگاه های زودبازده را ارزیابی کرد، بیان داشت: ارزیابی از این طرح و آثار آن باید در آینده صورت گیرد.

ارائه تسهیلات به بنگاه های زودبازده نیمه تمام در کشور

مدیر عامل بانک ملی کشور با یادآوری اینکه عمده بنگاه های زودبازده در کشور به بهره برداری رسیده است، بیان داشت: برخی از این طرح ها نیز نیمه تمام مانده است که باید به آنها تسهیلات داده شود تا این طرح ها نیز به بهره برداری برسند.

خاوری با تاکید بر ضرورت توجه به توجیه پذیری طرح های زودبازده، یادآور شد: عمده این طرح ها مفید و نتیجه بخش بوده است.

وی در مورد وضعیت معوقات بانکها پس از اجرای طرح بنگاه های زودبازده، تصریح کرد: هنوز نمی توان به تسهیلات داده شده نام معوقه را داد چرا که خیلی از طرح ها هنوز به بهره برداری نرسیده اند.

مدیر عامل بانک ملی کشور ادامه داد: اما میزان معوقات طرح های زودبازده ای که به بهره برداری رسیده اند نیز کمتر از نرم طبیعی است و تقریبا موفق عمل کرده اند.