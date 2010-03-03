  1. استانها
  2. خوزستان
۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۱۹

از 25 دی ماه تاکنون ؛

260 هزار نفر از یادمانهای دفاع مقدس خوزستان دیدن کرده‌اند

260 هزار نفر از یادمانهای دفاع مقدس خوزستان دیدن کرده‌اند

اهواز - خبرگزاری مهر: مسئول حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه ولی‌عصر (عج) خوزستان از بازدید بیش از 260 هزار زائر در قالب کاروانهای راهیان‌نور از یادمانهای دفاع مقدس خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز به نقل از سپاه ولیعصر(عج) استان خوزستان، حمید طاهری اظهار داشت: از 25 دی‌ماه، تا هشتم اسفند‌ماه جاری ‌آمار زائران کاروان‌های راهیان‌نور،260 هزار نفر بوده که از این تعداد 122 هزار را آقایان و 138 هزار نفر را بانوان تشکیل می‌دهند.

وی افزود: این افراد در قالب 300 کاروان به 9 منطقه عملیاتی و یادمان‌ استان خوزستان وارد شده‌اند و به مرور زمان این تعداد افزایش می‌یابد.

طاهری ادامه داد: معمولاً اواسط هفته روزانه 15 تا 16 اتوبوس زائر از این مناطق دیدن می‌کنند که از تاریخ 20 اسفند‌ماه جاری این روند سیر صعودی خواهد یافت.

وی گفت: انجمن راویان دفاع مقدس استان خوزستان و آبادان، اقدامات متعددی برای حضور در یادمان‌های دفاع مقدس انجام داده‌اند و اکنون 150 راوی در حال خدمت‌رسانی هستند.

مسئول حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه ولی‌عصر(عج) خوزستان افزود: در زمینه راویان روحانی نیز 85 تا 100 نفر از 15 اسفند‌ماه جاری برای حضور بین کاروان‌ها آماده شده‌اند و بانوان راوی نیز فقط در یادمان شهدای هویزه روایت‌گری می‌کنند.

طاهری بیان کرد: کاروان‌هایی نیز در زمینه دانشجویان خارجی، از جمله پاکستان و دیگر کشورهای مسلمان، از یادمان‌های دفاع مقدس خوزستان دیدن خواهند کرد.

کد مطلب 1044778

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها