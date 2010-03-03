به گزارش خبرنگار مهر در اهواز به نقل از سپاه ولیعصر(عج) استان خوزستان، حمید طاهری اظهار داشت: از 25 دی‌ماه، تا هشتم اسفند‌ماه جاری ‌آمار زائران کاروان‌های راهیان‌نور،260 هزار نفر بوده که از این تعداد 122 هزار را آقایان و 138 هزار نفر را بانوان تشکیل می‌دهند.

وی افزود: این افراد در قالب 300 کاروان به 9 منطقه عملیاتی و یادمان‌ استان خوزستان وارد شده‌اند و به مرور زمان این تعداد افزایش می‌یابد.

طاهری ادامه داد: معمولاً اواسط هفته روزانه 15 تا 16 اتوبوس زائر از این مناطق دیدن می‌کنند که از تاریخ 20 اسفند‌ماه جاری این روند سیر صعودی خواهد یافت.

وی گفت: انجمن راویان دفاع مقدس استان خوزستان و آبادان، اقدامات متعددی برای حضور در یادمان‌های دفاع مقدس انجام داده‌اند و اکنون 150 راوی در حال خدمت‌رسانی هستند.

مسئول حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه ولی‌عصر(عج) خوزستان افزود: در زمینه راویان روحانی نیز 85 تا 100 نفر از 15 اسفند‌ماه جاری برای حضور بین کاروان‌ها آماده شده‌اند و بانوان راوی نیز فقط در یادمان شهدای هویزه روایت‌گری می‌کنند.

طاهری بیان کرد: کاروان‌هایی نیز در زمینه دانشجویان خارجی، از جمله پاکستان و دیگر کشورهای مسلمان، از یادمان‌های دفاع مقدس خوزستان دیدن خواهند کرد.