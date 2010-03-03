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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۵۷

قهرمان لیگ برتر ووشو بانوان فردا مشخص می‌شود

قهرمان لیگ برتر ووشو بانوان فردا مشخص می‌شود

مراحل نیمه نهایی و فینال دومین دوره مسابقات ووشو لیگ بانوان کشور فردا در ورزشگاه شهدای شهرک آزادی تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای مراحل نیمه نهایی و نهایی دومین دوره لیگ برتر ووشوی بانوان صبح روز پنجشنبه به طور متمرکز در ورزشگاه شهدای شهرک آزادی تهران برگزار می شود.

در دومین دوره رقابت‌های لیگ ووشو بانوان هفت تیم در 2 گروه سه و چهار تیمی حضور داشتند که در نهایت چهار تیم هیئت ووشو اسلامشهر، نفت تهران، گاز مازندران و هیئت ووشو کرمانشاه موفق به صعود به مرحله نهایی مسابقات شدند.

در اولین دوره این رقابت‌ها تیم‌های نفت تهران و گاز مازندران دیدار نهایی را برگزار کردند که در پایان تیم گاز مازندران موفق شد با پیروزی مقابل حریف قدرتمند خود به مقام قهرمانی این رقابت‌ها دست پیدا کند.

- برنامه دور نیمه نهایی این رقابت‌ها به شرح زیر است:
* نفت تهران - هیئت ووشو کرمانشاه
* گاز مازندران - هیئت ووشو اسلامشهر

کد مطلب 1044779

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