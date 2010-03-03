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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۲۱

گردهمایی سراسری مدیران کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر آغاز شد

گردهمایی سراسری مدیران کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر آغاز شد

اهواز - خبرگزاری مهر: بیست و یکمین گردهمایی سراسری مدیران کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و اولین نشست سراسری کانونهای علمی فرهنگی ایثار در محل سالن اجتماعات ساختمان مرکزی کار خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز شامگاه گذشته در این مراسم از این دانشگاه به عنوان دانشگاه جانباز کشور یاد کرد و افزود: حیات اولیه دانشگاه جندی شاپور به سده های پیش از ظهور اسلام و حیات دوباره آن به سال 1334 هجری شمسی باز می گردد که بعد از پیروزی انقلاب به واسطه حضور مقام معظم رهبری و دکتر چمران در این دانشگاه به عنوان یکی از پایگاه های مقاومت در دوران جنگ تحمیلی و در اوایل دهه 60 به نام شهید چمران تغییر نام یافت.

مرتضی زرگر شوشتری خاطرنشان کرد: دانشگاه شهید چمران در طول جنگ تحمیلی پایگاه استقرار بسیجیان و فعالیت های مربوط به جبهه ها بوده و وجود ترکش های خمپاره هایی که به پیکر دانشگاه اصابت کرده گواه این مدعاست و از این حیث می توان این دانشگاه را دانشگاه جانباز عنوان کرد.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به 622 دانشجو و 65 عضو هیئت علمی شاهد و ایثار گر در این دانشگاه حضور دارند، گفت: دانشگاه شهید چمران، دانشگاهی است جامع که حدود 520 عضو هیئت علمی دارد که بیش از 70 درصد آنان، استاد یار و بالاتر هستند و تعداد قریب به 15 هزار دانشجو که حدود 24 درصد از آنان در مقطع تحصیلات تکمیلی مشغول تحصیل هستند.

وی خاطر نشان کرد: پیش از انقلاب این دانشگاه تنها دانشگاه استان خوزستان بود که به یمن و برکت انقلاب از دل آن 6 دانشگاه شامل، دانشگاه های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم و فنون دریایی خرمشهر، صنعتی جندی شاپور دزفول، کشاورزی رامین، مجتمع آموزش عالی بهبهان و اخیرا دانشگاه صنعتی هویزه پدید آمده است.

زرگر شوشتری در پایان، برگزاری این گردهمایی را فراهم آوردن بستری مناسب برای رشد و شکوفایی بیشتر دانشجویان شاهد و ایثارگر دانست و افزود: شهدا برای آسایش ملت از جان خود گذشتند ،اکنون وقت آن است که ما با سعی و تلاش و خدمت رسانی به یادگاران شهدا و ایثارگر پاسخی در خور و شایسته به فداکاری آن عزیزان دهیم.

در ادامه دکتر ملا باشی معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از طریق ویدیو کنفرانس با شرکت کنندگان در گردهمایی ارتباط برقرار کرد.

وی در سخنان خود سه نکته بازنگری نسبت به وقایع اخیر کشور و پایبندی به ولایت، گسترش آگاهی و بصیرت جوانان و حمایت جدی از کانون های علمی و فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر را بسیار حائز اهمیت عنوان و تأکید کرد: در وقایع اخیر کشور همه شاهد بودیم که 70 میلیون ایرانی چگونه پایبندی خود را به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه اثبات کردند و موجب استیصال استعمارگران جهان شدند و معادلات سیاسی و فرهنگی دنیا را به نفع خود تغییر دادند؛ بنابراین هر که در این کشور مسئولیتی دارد باید از خدمت به این ملت شادمان و خرسند باشد.

ملاباشی گسترش اطلاعات صحیح و شناخت کامل از موضوعات مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را از طریق دانشجویان شاهد و ایثار گر به کل دانشجویان، یکی از راه های حصول نتایج مثبت و شناخت صحیح جوانان نسبت به مسائل روز کشور و جهان دانست و اضافه کرد: دادن بصیرت و آگاهی در برنامه های  کانون های علمی و فرهنگی ایثار و اشاعه آن از طریق مدیران و دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاه ها موجب می شود دانشجویان ما به یک شناخت صحیح و دقیق برسند و در این موقعیت خطیر که شناخت صحیح از ناصحیح کمی مشکل شده دچار خطا نشوند. 

بیست و یکمین گردهمایی سراسری مدیران کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و اولین نشست سراسری دبیران کانون های علمی و فرهنگی ایثار تا روز پنجشنبه در دانشگاه شهید چمران ادامه خواهد داشت و در روز جمعه 14 اسفند با بازدید شرکت کنندگان از مناطق عملیاتی به کار خود پایان خواهد داد.

کد مطلب 1044783

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