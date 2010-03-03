گردهمایی سراسری مدیران کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز شامگاه گذشته در این مراسم از این دانشگاه به عنوان دانشگاه جانباز کشور یاد کرد و افزود: حیات اولیه دانشگاه جندی شاپور به سده های پیش از ظهور اسلام و حیات دوباره آن به سال 1334 هجری شمسی باز می گردد که بعد از پیروزی انقلاب به واسطه حضور مقام معظم رهبری و دکتر چمران در این دانشگاه به عنوان یکی از پایگاه های مقاومت در دوران جنگ تحمیلی و در اوایل دهه 60 به نام شهید چمران تغییر نام یافت.

مرتضی زرگر شوشتری خاطرنشان کرد: دانشگاه شهید چمران در طول جنگ تحمیلی پایگاه استقرار بسیجیان و فعالیت های مربوط به جبهه ها بوده و وجود ترکش های خمپاره هایی که به پیکر دانشگاه اصابت کرده گواه این مدعاست و از این حیث می توان این دانشگاه را دانشگاه جانباز عنوان کرد.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به 622 دانشجو و 65 عضو هیئت علمی شاهد و ایثار گر در این دانشگاه حضور دارند، گفت: دانشگاه شهید چمران، دانشگاهی است جامع که حدود 520 عضو هیئت علمی دارد که بیش از 70 درصد آنان، استاد یار و بالاتر هستند و تعداد قریب به 15 هزار دانشجو که حدود 24 درصد از آنان در مقطع تحصیلات تکمیلی مشغول تحصیل هستند.

وی خاطر نشان کرد: پیش از انقلاب این دانشگاه تنها دانشگاه استان خوزستان بود که به یمن و برکت انقلاب از دل آن 6 دانشگاه شامل، دانشگاه های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم و فنون دریایی خرمشهر، صنعتی جندی شاپور دزفول، کشاورزی رامین، مجتمع آموزش عالی بهبهان و اخیرا دانشگاه صنعتی هویزه پدید آمده است.

زرگر شوشتری در پایان، برگزاری این گردهمایی را فراهم آوردن بستری مناسب برای رشد و شکوفایی بیشتر دانشجویان شاهد و ایثارگر دانست و افزود: شهدا برای آسایش ملت از جان خود گذشتند ،اکنون وقت آن است که ما با سعی و تلاش و خدمت رسانی به یادگاران شهدا و ایثارگر پاسخی در خور و شایسته به فداکاری آن عزیزان دهیم.

در ادامه دکتر ملا باشی معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از طریق ویدیو کنفرانس با شرکت کنندگان در گردهمایی ارتباط برقرار کرد.

وی در سخنان خود سه نکته بازنگری نسبت به وقایع اخیر کشور و پایبندی به ولایت، گسترش آگاهی و بصیرت جوانان و حمایت جدی از کانون های علمی و فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر را بسیار حائز اهمیت عنوان و تأکید کرد: در وقایع اخیر کشور همه شاهد بودیم که 70 میلیون ایرانی چگونه پایبندی خود را به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه اثبات کردند و موجب استیصال استعمارگران جهان شدند و معادلات سیاسی و فرهنگی دنیا را به نفع خود تغییر دادند؛ بنابراین هر که در این کشور مسئولیتی دارد باید از خدمت به این ملت شادمان و خرسند باشد.

ملاباشی گسترش اطلاعات صحیح و شناخت کامل از موضوعات مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را از طریق دانشجویان شاهد و ایثار گر به کل دانشجویان، یکی از راه های حصول نتایج مثبت و شناخت صحیح جوانان نسبت به مسائل روز کشور و جهان دانست و اضافه کرد: دادن بصیرت و آگاهی در برنامه های کانون های علمی و فرهنگی ایثار و اشاعه آن از طریق مدیران و دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاه ها موجب می شود دانشجویان ما به یک شناخت صحیح و دقیق برسند و در این موقعیت خطیر که شناخت صحیح از ناصحیح کمی مشکل شده دچار خطا نشوند.

بیست و یکمین گردهمایی سراسری مدیران کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و اولین نشست سراسری دبیران کانون های علمی و فرهنگی ایثار تا روز پنجشنبه در دانشگاه شهید چمران ادامه خواهد داشت و در روز جمعه 14 اسفند با بازدید شرکت کنندگان از مناطق عملیاتی به کار خود پایان خواهد داد.