92 میلیون دلار کالا از گلستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال شامگاه سه شنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: این مقدار صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل که حدود 88 میلیون دلار بود و پیش بینی می شود تا پایان سالجاری به 115 میلیون دلار افزایش یابد.

وی اظهار داشت: افزایش قیمت جهانی و رقابت پذیری امری مهمی است که صادرکنندگان و تولیدکنندگان کالا باید به ان توجه داشته باشند.

وی میزان واردات سالجاری را در استان حدود 16 میلیون دلار اعلام و اضافه کرد: این مقدار واردات در سال قبل 19 میلیون دلار بوده است.

کهنسال به ثبت سفارش الکترونیکی کالا در استان اشاره و اضافه کرد: سال گذشته 107 میلیون دلار سفارش کالا ثبت شد که امسال به 256 میلیون دلار رسیده است.

رئیس سازمان بازرگاین گلستان بیان داشت: عمده ترین کلالاث سفار شثبت شده شامل، مواد اولیه کارخانجات، ماشین آلات کارخانجات آرد، رب سورتینگ و .. بوده است.

وی به افتتاح فاز اول نمایشگاه بین المللی گرگان اشاره و اضافه کرد: فاز اول این نمایشگاه در هفت هزار و 500 متر مربع افتتاح شد و فازهای بعدی نیز در دست اجراست.

وی امنیت در بازار را نیاز اساسی دانست و عنوان کرد: به دنبال آن هستیم تا با اجرای طرحهای مختلف، امنیت برای مصرف کننده اجرا شود.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان بیان داشت: برای نظارت و بازار از 20 اسفندماه ستادی در استان به ریاست استاندار و دبیری بازرگانی تشکیل می شود و کالاهایی که اولویت دارند، مورد نظارت و کنترل ویژه قرار می گیرند.