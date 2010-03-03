همکاری مدیران مشکل جهان نما را رفع می‌ کند

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، ‌محمد کریم شهرزاد در جمع خبرنگاران افزود:‌‌ قانون گرایی و قانون‌مداری از اصولی است که به مصلحت نظام، کشور واستان است و بر این باورم که باید همواره میان دستگاه‌های استان هماهنگی وجود داشته باشد که البته چارچوب قانونی این مسئله هم مشخص است.

وی ادامه داد: رئیس جمهور رئیس دستگاه اجرایی کشور است و دراستان‌ها نیز استاندار رئیس دستگاه اجرایی هر استان و هماهنگ کننده بین دستگاه‌ها است .

شهرزاد ادامه داد: به طور طبیعی ممکن است بین دستگاه‌ها اختلاف وجود داشته باشد که این شخص استاندار است که در سطح استان حرفش فصل الخطاب خواهد بود و در این مورد خاص نیز مسئله به همین ترتیب است و تاریخچه قضیه به هرشکلی بوده، وقتی تصمیم گرفته شد که یک عملیات اجرایی در یک شهر صورت گیرد،همه مسئولین باید حرف استاندار را اجرایی کنند.

وی اظهار داشت: در خصوص جهان‌نما رئیس جمهور نیز در خصوص آن دستورات لازم را صادر کرده است که استاندار هم باید این دستورات را اجرایی کند.

شهرزاد با اشاره به اینکه در موضوع جهان‌نما کاری به یونسکو و غیر یونسکو ندارد، تاکید کرد:‌ اگر در این خصوص یونسکو گفته بود، ولی در داخل کشور آن را نپذیرفته بودند، ما تابع یونسکو نبودیم اما چون آنها یک مطلبی را گفته و مسئولین ارشد نیز آن را جمع بندی و تجزیه تحلیل کرده و آن را به مصلحت ارزیابی کرده‌اند اکنون باید اجرا شود.

وی با اظهار تاسف از آنچه که اکنون پیش آمده تصریح کرد: در داخل استان نباید اقداماتی کرد که انرژی مدیران مستهلک شود و وقت و انرژی و فکر آنها باید صرف حل مسائل مردم شود.

شهرزاد اظهار داشت: باید تلاش کرد تا همواره هماهنگی و صمیمیت میان مردم و مسئولان برقرار باشد و تحقیق و تفحص نیز بر اساس قانون اساسی از هر دستگاهی می‌تواند صورت گیرد و نمایندگان مجلس حق دارند در همه امور درخواست تحقیق و تفحص داشته باشند.