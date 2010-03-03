50 مصوبه در کارگروه توسعه لرستان به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد رضا رحیمی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان لرستان به تشریح این مصوبات پرداخت و بیان داشت: در جلسه هفت ساعته ای که در دو نوبت طی روز سه شنبه برگزار شد علاوه بر بررسی روند مصوبات دور اول و دوم سفر هیئت دولت بیش از 50 مصوبه برای این استان به تصویب رسید.

وی از پیگیری برای رفع گرفتاری ها و گره های موجود در روند برخی پروژه های این استان در این جلسه خبر داد و عنوان کرد: با تلاش و پیگیری استاندار لرستان و دیگر مسئولان استانی بخشی از مصوبات سفر دوم هیئت دولت و همه مصوبات سفر دور اول دولت به این استان اجرایی شده است.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به مصوبات کارگروه توسعه و عمران لرستان، خاطر نشان کرد: کلیه مصوبات این کارگروه در حکم مصوبات هیئت دولت است که از هفته آینده قبل از پایان سال به همه وزارتخانه ها، سازمانها و استانداری لرستان برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

رحیمی اختصاص 100 درصد اعتبارات عمرانی ملی و استانی در سال 88 لرستان را یکی از مهم ترین مصوبات این جلسه خواند و بیان داشت: مطابق این مصوبه کلیه بودجه عمرانی ملی و استانی اختصاص داده شده به لرستان به صورت کامل تخصیص می یابد که این امر اولین بار است که در سطح کشور برای یک استان مورد تصویب قرار می گیرد.

وی همچنین از برخورداری لرستان از مزایای مناطق محروم کشور به عنوان یکی دیگر از مصوبات نام برد و گفت: قبلا در مصوبه هیئت دولت لرستان از فهرست مناطق محروم حذف شده بود که در این مصوبه بر اختصاص بودجه و امکانات بیشتر و برگرداندن نام لرستان به این فهرست تاکید شده است.

معاون اول رئیس جمهوری همچنین از اختصاص 60 میلیارد ریال برای توسعه، تکمیل و تجهیز مصلاها و مساجد این استان خبر داد و گفت: احداث موزه باستان شناسی برای نگهداری بیش از 10 هزار قلم اثر تاریخی لرستان یکی دیگر از مصوبات جلسه کارگروه توسعه و عمران لرستان بوده است.

رحیمی لرستان را یکی از مهم ترین استانهای کشور در زمینه آثار تاریخی دانست و گفت: در این استان پل های تاریخی بی نظیری وجود دارد که توجه این آثار به طور کامل در مصوبات مطرح شده است.

وی همچنین از اتخاذ تدابیر مناسب برای حل مشکل نقدینگی صنایع این استان خبر داد و افزود: ایجاد پنج رشته تخصصی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با اولویت پذیرش دانشجویان بومی یکی دیگر از مصوبات جلسه بوده است.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به برنامه ریزی برای ایجاد پنج رشته اصلی داخلی، جراحی عمومی، زنان و زایمان، اطفال و قلب و عروق در این دانشگاه، ابراز امیدواری کرد که با راه اندازی این رشته ها زمینه ایجاد تحول و بستر سازی برای ارائه خدمات بیشتر در استان لرستان فراهم شود.

رحیمی همچنین به اختصاص 200 میلیارد ریال برای بهسازی و توسعه راه های روستایی لرستان خبر داد و گفت: تقویت و توسعه راه آهن با صرف اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال یکی دیگر از برنامه های دولت در لرستان است.

وی همچنین اختصاص سهمیه از قطار مسافربری اراک به سمت مشهد مقدس برای مسافران لرستان را یکی دیگر از مصوبات این جلسه برشمرد و عنوان کرد: تصویب مطالعه و احداث چندین طرح بزرگ صنعتی در لرستان از دیگر دستاوردهای این جلسه بوده است.

معاون اول رئیس جمهوری از اختصاص 200 میلیارد ریال تسهیلات مسکن مازاد بر اعتبارات سال 89 از طریق بانک مسکن برای لرستان خبر داد و افزود: تامین اعتبار برای احیا بافت های فرسوده لرستان از دیگر مصوبات جلسه کارگروه توسعه و عمران این استان بوده است.

رحیمی همچنین به تامین اعتبار برای تکمیل و تجهیز بیمارستان شهید رحیمی اشاره کرد و ادامه داد: اجرای شبکه آبیاری تحت فشار در سطح 40 هزار هکتار از اراضی لرستان در راستای تحول در بخش کشاورزی این استان از دیگر مصوبات بوده است.

وی همچنین با اشاره به تصویب اعتبار برای تکمیل سد های در دست اجرای استان به ویژه سد تنگ معشوره، یادآور شد: سد تنگ معشوره یکی از سدهای مهم و استراتژیک در کشور است که نیازمند صرف یک هزار میلیارد تومان برای احداث می باشد.

معاون اول رئیس جمهوری ایجاد شبکه های پایین دستی سد را یکی از کارهای مهم در زمینه سدسازی ارزیابی کرد و بیان داشت: با توجه به تصویب کارگروه توسعه و عمران لرستان برای سال آینده اعتباری بالغ بر 50 میلیارد تومان برای ساخت سد تنگ معشوره به هر طریقی از جمله فروش اوراق بهادار اختصاص خواهد یافت.

رحیمی مطالعه و احداث مرکز تحقیقات کشت دیم و اتخاذ تدابیر برای توسعه و تجهیز مراکز دانشگاهی را از دیگر مصوبات این جلسه دانست و یادآور شد: همچنین با تصویب مصوبه ای همه گرفتاریها و نواقص گذشته در زمینه تخصیص اعتبار به کشاورزان، دامداران و بنگاه های زودبازده را با حضور مسئولان بانکی کشور حل کردیم.

وی همچنین از بخشودگی جرائم واحدهای صنعتی این استان خبر داد و افزود: تامین منابع مالی کارخانه سیمان پلدختر از دیگر مصوبات این جلسه بوده است.