میزان فرایش خاک در گلستان خطرناک است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، صفرقلی خواجه عصر سه شنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: این مقدار فرسایش خاک در استان این مقدار چهار برابر استانهای مناطق غربی است و موجب انباشت رسوب در سدها و بروز سیلاب می شود.

وی اظهار داشت: فرسایش خاک ناشی از عملکرد نادرست ماست که باید اصلاح شود و برای پیشگیری و کنترل این پدیده باید به طرحهای آبخیزداری توجه شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 34 هکتار بیابان در کشور داریم که بخشی از آن در استان وجود دارد و چاره ای نداریم که به طرحهای آبخیزداری توجه شود.

به گفته خواجه، بخشی از فرسایش خاک ناشی از برداشت چوب و فشار بر جنگلهای استان است که با اجرای طحر زراعت چوب، فشار برداشت از جنگل رفع می شود.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان بیان داشت: ایران در کره کمربند خشک قرار دارد و باید از عرصه های طبیعی و ملی صیانت شود.

وی به طرحهای هفته منابع طبیعی در استان اشاره و اضافه کرد: نواختن زنگ سبز در مدارس کشور، برپایی نمایشگاه در اماکن عمومیف جلب مشارکت اقشار تاثیر گذار و دستگاههای ذیربط، افتتاح همزمان پروژه ها، تامین، توزیعی و غرس نهال، حضور و سخنرانی مدیران و مسئولان از جمله برنامه هاست.

وی یادآورشد: برگزاری مراسم در حضور خانواده همکاران، دیدار با مراحع عظام تقلید، برگزاری مسابقات از طریق صدا و سیما، و مطبوعات، برای ترویج فرهنگ منابع طبیعی، هماهنگی با سازماناتوبوسرانی شهرداریها برای رنگ آمیزی و درج شعارهای تبلیغاتی از دیگر برنامه هاست.

گلستان بیش از 452 هزار و 753 هکتار عرصه های جنگی دارد.