مازندران مقام نخست تولید نهال زیتون کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عنایت الله تورنگ شامگاه سه شنبه در جلسه شورای کشاورزی استان تولید سالانه نهال زیتون در کشور را حدود شش میلیون اصله نهال اعلام کرد و افزود: 50 درصد نهال مورد نیاز کشور معادل سه میلیون اصله در مازندران تولید می شود.

وی همچنین از تولید بیش از 200 هزار تن میوه هسته دار سالانه در استان خبر داد و بیان کرد: سطح کشت باغات میوه های هسته دار مازندران حدود 15 هزار هکتار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران اضافه کرد: خوشبختانه با حمایت جهاد کشاورزی سطح زیر کشت این نوع باغات در مازندران رو به افزایش است.

تورنگ همچنین توسعه کشت توت فرنگی را از دیگر برنامه های سازمان جهاد کشاورزی مازندران بیان کرد.

وی با اشاره به اینکه سالانه هفت هزار و 760 تن توت فرنگی از سطح هزار هکتار از اراضی مازندران تولید می شود، خاطرنشان کرد: مازندران در کشت توت فرنگی مقام دوم کشور را دارد.