پژوهشگر مازندرانی زمان رشد پیاز گل نرگس را به نصف کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن علی نژاد کارشناس گیاه شناسی با عملی کردن پایان نامه دوره فوق لیسانس با عنوان تاثیر تغذیه با نیتروژن فسفر و پتاسیم بر عملکرد پیاز گیاه زینتی نرگس ، زمان رشد پیاز گل نرگس را به نصف رساند.

این جوان 25 ساله ، پژوهش خود را در آزمایشگاه خاک شناسی بابل مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج انجام داد.

علی نژاد فعالیت خود را با دو هزار پیاز گل نرگس آغاز کرد و اکنون 25 میلیون پیاز گل نرگس دارد.

این پژوهشگر مازندرانی در زمین چهار هکتاریش سالانه شش میلیون شاخه گل نرگس به ارزش 500 میلیون ریال برداشت می کند.

وی دیگر فعالیت هایش را تولید گل های آپارتمانی دانست و گفت: در این بخش نیز سالانه یک میلیارد ریال درآمد دارد که توانسته برای 30 نفرنیز اشتغال زایی کند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در این باره گفت: مازندران با تولید 130 میلیون شاخه گل نرگس از 25 هکتار زمین زیر کشت، جزو چهار استان اول تولیدکننده این گل است.

عادل صفایی ارزش سالانه گل های نرگس تولیدی مازندران را یک میلیارد و 500 میلیون ریال بیان کرد و گفت: شمار افراد شاغل در این بخش 20 هزار نفر هستند.

وی خاطرنشان کرد: 13گونه گل نرگس در رنگ های زرد ، سفید و نارنجی در مازندران تولید می شود.

فصل برداشت نرگس از آغاز زمستان تا فروردین است.