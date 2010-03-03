آزمون انگ فلزات گرانبها در گلستان رشد سه برابری داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، منصور قلیچ لی شامگاه سه شنبه در کمیته استاندارد این اداره کل، از تحقق 96 درصدی برنامه پیش بینی شده 11 ماهه سال 88 در خصوص آزمون انگ فلزات گرانبها خبر داد.

وی گفت: برنامه پیش بینی شده برای آزمون انگ فلزات گرانبها در 11 ماهه سال 88، آزمون 184 نمونه طلا بوده که طی این مدت 177 نمونه طلا مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و این نشان دهنده، 96 درصد تحقق در برنامه پیش بینی شده و نشانگر یک رشد 343 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل است.

قلیچ لی ضمن مقایسه ی آمار عملکرد استاندارد گلستان در 11 ماهه سال 88 با مدت مشابه در سال 87 گفت: در برنامه سال 87 استاندارد گلستان ، آزمون 92 مورد طلا تا پایان بهمن ماه پیش بینی شده بود که در این مدت، 40 مورد آزمون شد و 43 درصد برنامه تحقق یافت.

دبیر شورای استاندارد استان در توضیح این افزایش در عملکرد در سال 88 گفت: کمبود نیروی انسانی در اداره کل و غیر فعال بودن آزمایشگاه همکار در سال گذشته از دلایل این نقص در عملکرد و عدم تحقق برنامه پیش بینی شده بوده که خوشبختانه در سال جاری ، آغاز مجدد فعالیت این آزمایشگاه ، موجبات پر رنگ شدن حضور استاندارد را در این زمینه فراهم نموده و عملکرد اداره کل را با پویایی بیشتری همراه کرده است.

این عضو ستاد هماهنگی صنایع اظهار داشت: تایید صلاحیت آزمایشگاههای آکرودیته بیشتر در صنایع مختلف ، از اقداماتی است که به منظور ایجاد فضای رقابتی و نیز بهبود عملکرد و پویایی بیشتر استاندارد، درصدد انجام آن هستیم که از جمله آن می توان به تایید صلاحیت آزمایشگاه دیگری در زمینه انگ فلزات گرانبها اشاره کرد.