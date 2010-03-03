گلستان 10 عنوان برتر جشنواره تولیدات صدا و سیما را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، تولیدات مرکز گلستان در بخشهای اخبار اطلاعات، صدا، سیما، گویندگی، موسیقی محلی، تهیه کننده و .. برتر شد.

در این جشنواره، همتی و فرسایی گویندگان برتر، در بخش صدا، اسدی گزارشگر و دوجی تهیه کننده برتر انتخاب شدند.

همچنین براساس آرای هیئت داوران در حوزه اطلاعات اخبار مرکز گلستان، تیموری به عنوان گزارشگر برتر رادیو، رازقی، گزارشگر برتر تلویزیونی و بینش در بخش اخبار مکتوب برتر شدند.

در بخش سیما، مسعودی به عنوان تهیه کننده، قمی آهنگساز برتر و قطعه موسیقی محلی بی کلام معرفی شدند.