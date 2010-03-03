کمبود نقدینگی مشکل مهم کارخانجات و شهرکهای صنعتی پاکدشت است

قربانعلی مقبلی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاکدشت افزود: در حال حاضر بیش از هشت هزار واحد تولیدی در شهرستان پاکدشت مستقر است که رشد و توسعه آنها می تواند زمینه مناسبی را جهت صنعتی شدن کامل این شهرستان فراهم آورد.

وی تاکید کرد: کمبود نقدینگی تا کنون چندین کارخانه را به تعطیلی کشانده است و اگر از واحدهای صنعتی ضعیف حمایت جدی صورت نگیرد، این واحدها نیز با تعطیلی مواجه خواهند شد.

این مسئول افزود: واردات بی رویه کالا در سالهای اخیر، باعث کاهش تولیدات و تضعیف تولید کنندگان داخلی شده که این امر مشکلات زیادی را برای صنعتگران تولید کننده و نیز بازار کار به وجود آورده است.

تحقق اراده تشکیل دفتر صنایع در پاکدشت

وی اظهار داشت: تشکیل دفتر صنایع در شهرستان پاکدشت در سال 89 می تواند بسیاری از مشکلات بخش صنعت شهرستان را کاهش دهد.

مقبلی افزود: تشکیل اداره صنایع در پاکدشت مهمترین برنامه سال جاری بوده که در سال آینده این اداره به بهره برداری می رسد تا اراده تشکیل این دفتر توسط مسئولان شهرستان، تحقق یابد.

وی خاطرنشان کرد: فرمانداری پاکدشت با تشکیل کارگروه های تخصصی، سعی در ریشه یابی مشکلات صنایع و نیز ایجاد راهکارهای مناسب جهت برون رفت از مشکلات دارد.

فرماندار پاکدشت اظهار داشت: در حال حاضر تمامی امکانات و بسترهای مناسب جهت بالا بردن عملکرد صنعت و معدن در شهرستان پاکدشت فراهم است و با برنامه ریزی دقیق می توان به اهداف پیش بینی شده، رسیده است.