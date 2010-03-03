به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست خبری مهدی فرجی مدیر جدید شبکه یک صبح امروز 11 اسفندماه با حضور خبرنگاران برگزار شد. فرجی در این نشست با اشاره به منصوب شدنش به مدیریت شبکه یک گفت: دو ماه و 10 روز از مدیریت من در شبکه یک می‌گذرد. در حال حاضر خود را برای نوروز 89 آماده می‌کنیم تا برنامه‌های متنوعی در این ایام پخش کنیم. شبکه‌های مختلف سیما در نوروز تلاش می‌کنند اوقات شادی را فراهم و پیام‌های ویژه اخلاقی و انسانی را به مخاطبان منتقل کنند.

وی با اشاره به برنامه‌های نوروزی شبکه یک گفت: شبکه یک همچون سال‌های گذشته برنامه‌های متنوعی در ساختارهای مختلف برای پخش در نظر گرفته است. مجموعه "چاردیواری" به کارگردانی سیروس مقدم ساعت 22 روی آنتن می‌رود. همچنین مسابقه، جنگ، برنامه‌های اخلاقی و معنوی، مستندهای ایرانی و خارجی و فیلم‌ از دیگر برنامه‌های نوروزی شبکه یک است. سعی می‌کنیم پاسخگوی اقشار مختلف در ایام نوروز باشیم.

مدیر شبکه یک در ادامه افزود: برنامه‌های نوروزی شبکه یک از روز دوشنبه 25 اسفندماه شروع و تا جمعه 13 فروردین‌ماه ادامه دارد. هر روز بعد از ظهر یک فیلم سینمایی پخش می‌کنیم که خارجی و ایرانی است. فیلم‌های ایرانی از میان فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی انتخاب شده است. پخش 15 مستند خارجی و مستند ایران از دیگر برنامه‌های نوروزی شبکه یک است. مستند ایران هر شب ساعت 23 روی آنتن می‌رود.

فرجی با اشاره به مجموعه‌های "در چشم باد" و "آشپزباشی" گفت: این دو مجموعه در نوروز پخش نمی‌شود. تکرار مجموعه "سه در چهار" به دلیل استقبال مخاطبان در ایام نوروز صبح‌ها روی آنتن می‌رود. سعی کرده‌ایم فیلم‌هایی برای پخش در نظر بگیریم که ضمن سرگرم کردن بینندگان پیام‌های اخلاقی و فرهنگی هم داشته باشد. "مسابقه"، "رویای ناتمام"، "تک تیرانداز"، "سرباز فراری"، "سرگذشت غریب بنجامین"، "نقاب"، "دنده معکوس"، "جشن ایرانی" و ... عناوین فیلم‌های سینمایی نوروز است.

مدیر شبکه یک خاطرنشان ساخت: در برنامه‌های نوروزی "ورزش در سال 88" را نداریم. رویکرد شبکه یک برای تهیه و پخش برنامه‌های ورزشی در سال جدید همچون رویه گذشته است و برنامه‌ خاصی نداریم.

وی درباره منتقل شدن برنامه‌های کودک این شبکه به شبکه دو توضیح داد: با توجه به اینکه شبکه دو به عنوان شبکه کودک ماموریت دارد، بنابراین تصمیم گرفتیم برنامه‌های کودک شبکه یک در سال 89 به شبکه دو منتقل شود. علاوه بر آن شبکه یک سال 89 جدی‌تر و گسترده‌تر فعالیت می‌کند تا با تهیه و پخش برنامه‌های متفاوت پاسخگوی نیاز مخاطبان باشیم. بنابراین یک ساعت برنامه کودک شبکه یک به شبکه دو منتقل می‌شود. ساعت برنامه‌های کودک شبکه دو افزایش می‌یابد.

مدیر شبکه یک در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شنیده می‌شود "عمو پورنگ" مخالف رفتن به شبکه دو است، گفت: به هر حال با شروع سال جدید ممکن است این گروه در شبکه دو برنامه همزمان نداشته باشند، اما به مرور این اتفاق می‌افتد، چرا که شبکه دو به عنوان شبکه کودک و نوجوان ماموریت دارد. بنابراین برنامه‌های کودک در این شبکه انسجام پیدا می‌کند. علاوه بر آن مخاطب کودک هم دچار سردرگرمی نمی‌شود و اهداف هم مشترک خواهد بود.

فرجی در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر درباره ابلاغ معاونت سیما به مدیران شبکه برای اینکه در جنگ‌های تلویزیونی از بازیگران و فوتبالیست‌ها دعوت نشود، توضیح داد: چنین دستوری به شبکه‌ها داده نشده است. البته در برنامه‌های جنگ معمولاً از هنرمندان مختلف دعوت می‌شود. با توجه به اینکه رسانه برای جوانان و نوجوانان مرجع سازی می‌کند، بنابراین باید سعی کنیم از اقشار مختلف دعوت کنیم، به همین دلیل فرهیختگان و نخبگان هم بهتر است شرکت کنند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره مقصر بودن تلویزیون در بالا بردن دستمزد بازیگران به ویژه در جنگ‌های تلویزیونی گفت: درباره گران بودن دستمزدها بحث‌های زیادی شده است. برخی مدیران تلویزیون و بعضی مسئولان سینما را مقصر می‌دانند، اما من به چنین مسئله‌ای اعتقاد ندارم، چرا که این مسئله منحصر به فرد است و شامل حال تعدادی بازیگر محدود می‌شود.

مدیر شبکه یک ادامه داد: از سوی دیگر این مسئله فقط مختص به هنرمندان نیست، بلکه افراد خلاق همیشه دستمزدهای بیشتری می‌گیرنند که این اتفاق هم به صورت محدود اتفاق می‌افتد.

فرجی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره اینکه بعد از منصوب شدن به مدیریت شبکه یک اعلام کردید در این شبکه بیشتر به خرده فرهنگ‌ها توجه می‌کنید، تا کنون چه اقداماتی انجام دادید؟ گفت: در این باره تغییرات زیادی در برنامه‌های شبکه یک داشتیم و برنامه‌های مختلفی با مضمون فرهنگ‌های بومی در این شبکه پیش‌بینی شده است. همچنین ارتباط زیادی با مراکز استان‌ها گرفته می‌شود و در برنامه‌های صبحگاهی هم مستندهای مختلفی از مراکز پخش می‌شود. سال 89 ارتباط بیشتری با مراکز خواهیم داشت.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره اینکه بودجه زیاد شبکه یک به تازگی مورد گلایه مدیران دیگر شبکه‌ها قرار گرفته است، گفت: شبکه یک، شبکه 24 ساعته است و از سوی دیگر برنامه‌های نمایشی این شبکه بیشتر از شبکه‌های دیگر است، به همین دلیل باید کمی بودجه بیشتر باشد. البته به این معنا نیست که تفاوت در بودجه شبکه یک خیلی زیاد است، بلکه به طور طبیعی است. علاوه بر آن همه مدیران شبکه‌ها از وضعیت بودجه تمام شبکه مطلع هستند و هیچ وقت هم در این باره گلایه‌ای نبوده است.

مدیر شبکه یک در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر درباره اینکه شبکه یک قصد ندارد برنامه مناظره همچون شبکه سه داشته باشد، توضیح داد: در حال حاضر این نوع برنامه مناظره برای شبکه سه تعریف شده و فعلاً ما برنامه خاصی نداریم.

فرجی در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر درباره ساخت مجموعه‌هایی مثل "ساعت شنی" که نیاز به جسارت زیادی در رسانه است، آیا در برنامه‌های شبکه یک قرار دارد، گفت: رسانه در مسیر پویایی حرکت می‌کند. وقتی برنامه پایین‌تر از خط قرمز باشد، مورد توجه مخاطب قرار نمی‌گیرد. زمانی که آن طرف خط قرمز باشد، به مصلحت مخاطب نیست. بنابراین در برنامه‌های نمایشی و غیر نمایشی روی خط قرمز حرکت می‌کنیم. در مجموع تلاش می‌کنیم در برنامه‌های به مسائل جامعه بپردازیم.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگاران درباره برنامه‌های گفتگومحور گفت: در حال حاضر برنامه "این شب‌ها" روی آنتن است، اما قصد داریم یک برنامه گفتگو محور دیگری با اجرای شهیدی‌فر داشته باشیم. در حال حاضر نمی‌توانم توضیح بیشتری درباره این برنامه بدهم و در آینده اعلام می‌شود. در مجموع تلاش می‌کنیم در این برنامه کرسی‌های مختلفی طراحی کنیم و به موضوعات مختلفی بپردازیم.

مدیر شبکه یک درباره اینکه آیا شبکه یک قصد دارد مجموعه‌ها را سه شب در هفته پخش کند، گفت: این مسئله بستگی به جنس مجموعه دارد تا بر اساس آن تصمیم خود را بگیریم.

فرجی درباره اینکه چرا تحویل سال برنامه‌های شاد پخش نمی‌شود، گفت: سال گذشته من مدیریت شبکه دو را بر عهده داشتم همه آداب رعایت شد و دغل و سرنا هم نشان دادیم. البته برخی شبکه‌ها غفلت کرده بودند. این مسئله مورد توجه جدی رئیس سازمان صدا و سیما قرار دارد و ایشان هم در این باره به شبکه‌ها تاکید کردند تا برنامه‌ها شاد باشد. در مجموع رسانه تلاش می‌کند در مناسبت‌های مختلف برنامه‌های متناسب با ایام روی آنتن برود.