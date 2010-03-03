فاطمه بهرامی، نقاشی که در دور قبلی برگزاری نمایشگاه هفت نگاه با فروش نه اثر به عنوان پرفروشترین هنرمند معرفی شد و اکنون با گذشت بیش از یک هفته از آغاز به کار سومین نمایشگاه هفت نگاه نیز با فروش هشت اثر بار دیگرعنوان پرفروشترین هنرمند را کسب کرده است به خبرنگار مهر گفت: اگر نمایشگاه این دوره هفت نگاه را با دوره‌های مشابه خودش ارزیابی کنیم می‌توانم بگوییم موفق بوده است و حرکتی است که ارزش حمایت دارد. من 10 روز قبل از برپایی اکسپو و هفت نگاه یک نمایشگاه انفرادی برگزار کرده بودم. خیلی از کارهایم نیز فروش رفت اما از مدیر نگارخانه شنیدم که امسال افت فروش داشته‌اند. در حالی که می‌بینیم این شرایط روی فروش گروه هفت نگاه تاثیر نگذاشته است و همین می‌تواند نشاندهنده موفقیت این حرکت باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه چنین حرکتهایی باید تسری پیدا کنند در مورد تفاوت دو نمایشگاهی که با هدف فروش ،همزمان با یکدیگر برگزار شده بودند عنوان کرد: من در اکسپو و هفت نگاه شرکت کردم. آثار ارائه شده در هر دو نمایشگاه کیفیت خوبی داشتند منتهی تفاوت در قیمتها بود. ما در اکسپو با سازمانها طرف بودیم و در هفت نگاه با مردم علاقمند به خرید آثار هنری. برای همین قیمتها نیز بسیار تفاوت داشتند.

بهرامی سپس به توضیح بیشتر این موضوع پرداخت: من در اکسپو یک اثر داشتم که 8 میلیون تومان قیمتگذاری شده بود و خودم هم از این مسئله تعجب کردم چون دوست دارم کارهایم توسط مردم خریداری شود. می‌دانم این قیمت از عهده خرید بسیاری از کسانی که دوست دارند اثر هنری را در خانه‌های خود داشته باشند امکانپذیر نیست. تنها مجموعه‌داران و نهادهای دولتی چنین مبلغی را برای خرید تابلوهایی با این قیمتها می‌پردازند و به همین دلیل می‌گویم قیمتها در اکسپو برای نهادها و سازمانها تعیین شده بود.

این نقاش در مورد قیمتگذاری در هفت نگاه ابراز داشت: این جریان در نمایشگاه هفت نگاه کاملا متفاوت بود. اثر من در این نمایشگاه 800 هزار تومان قیمت گذاری شده بود. حتی اعضای این گروه از من پرسیدند در صورتی که مردم بخواهند تخفیف بگیرند می‌توانیم تخفیف بدهیم یا نه؟ این نشان می‌دهد که آنها قیمتها را براساس قدرت خرید مردم عادی مشخص کرده بودند و برای اینکه مردم به خرید کارهای هنری علاقمند شوند نه تنها قیمتها متعادل بود بلکه حاضر بودند با توافق هنرمند تخفیف هم بدهند.

بهرامی همچنین گفت که نمایشگاههای فروش باید به این مسئله توجه کنند که آثار توسط مردم خریداری شود. اگر می‌خواهیم توجه به هنر تسری پیدا کند باید به قدرت خرید مردم توجه کنیم نه اینکه نمایشگاه فروشی برگزار کنیم و دلخوش باشیم که نهادها و ارگانها بیشترین خریداران بوده‌اند چون شاهد بوده‌ام برخی از سازمانهایی که آثار هنری خریده‌اند الان آنها را در انبار نگه داشته‌اند یا در شرایط خوبی نگهداری نمی‌کنند مثلا یک بار تابلویی از سهراب سپهری را در یکی از سازمانها نصب کرده بودند که گوشه‌ آن پاره شده بود.

سومین نمایشگاه گروه هفت نگاه و اکسپو 88 با فاصله‌ای چند روزه از یکدیگر برگزار شده‌اند. هدف هر دو نمایشگاه فروش آثار هنری است.