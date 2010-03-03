مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

تاریخ مهلت ویرایش اطلاعات ثبت نامی آزمون کارشناسی ارشد پزشکی اعلام شد

اعتبار هدفمند کردن یارانه ها در بودجه نصف شد

آیت الله هاشمی رفسنجانی در کنفرانس وحدت اسلامی: همه مسائل را با اعتدال می توان حل کرد



ایران :

رهبر معظم انقلاب در دیدار سفیران فرهنگی ایران در خارج کشور: خلاهای دیپلماتیک و اقتصادی با کار فرهنگی پر می شود

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی: ایران چک 100 هزار تومانی در خودپردازها

احمدی نژاد در اجلاس دی 8 چاپ اسکناس بی اعتبار را بزرگترین دزدی تاریخ خواند؛ دزدی 29 هزار میلیارد دلاری دولت آمریکا



ابرار:

رویانیان خبر داد: اختصاص 20 لیتر سهمیه بنزین ویژه نوروز!

اوباما به کنگره درباره برخورد آمریکا با ایران گزارش داد

سلطانیه: همکاری ایران با آژانس کامل است

ابتکار:

سهم ماهانه هر ایرانی در سال 89؛ 16 هزار تومان یارانه

وزیر دادگستری: پرونده فرزندان هاشمی به جریان افتاد

توضیحات دادستان تهران درباره بازداشت جعفر پناهی

اسرار:

هشدار آیت الله هاشمی رفسنجانی: جهان اسلام از وحدت و همدلی فاصله گرفته است

حسن روحانی خواستار شد: جایگزینی تعامل به جای تقابل در سیاست خارجی کشور

سردار رویانیان خبر داد: اختصاص 20 لیتر بنزین برای تعطیلات نوروز



اطلاعات:

رهبر معظم انقلاب در دیدار وزیران صنایع کشورهای عضو گروه دی -8: همکاری کشورهای دی - 8 می تواند الگویی برای کشورهای اسلامی باشد

اهدای جایزه زیست محیطی دکتر ابتکار به روزنامه اطلاعات

آیت الله هاشمی رفسنجانی در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی: آزاد اندیشی عنصر اصلی اجتهاد است

تفاهم:

رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان فرهنگی خارج از کشور: اقتدار فرهنگی از اقتدار نظامی مهمتر است

کمیسیون تلفیق تصویب کرد: 16 هزار تومان یارانه نقدی سهم هر نفر

سهمیه بنزین نوروزی اعلام شد



تهران امروز:

مقام معظم رهبری خطاب به رایزنان فرهنگی: تصویری درست از انقلاب ارائه کنید

اغوای فرانسوی روس ها

معیارهای جهانی برای تعیین دستمزد



جام جم :

رهبر معظم انقلاب: اقتدار حقیقی، اقتدار فرهنگی است

کمیسیون تلفیق تصویب کرد: پرداخت 10 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی

سهمیه بندی بنزین سال آینده ادامه می یابد



جوان:

مجلس پول یارانه ها را نصف کرد

وزیر دادگستری در جمع جامعه وعاظ تهران: پرونده مهدی و فائزه هاشمی به جریان افتاد

نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند

جمهوری اسلامی:

رهبر معظم انقلاب اسلامی: اقتدار حقیقی برای کشور اقتدار فرهنگی است

آیت الله هاشمی رفسنجانی : راه رسیدن به وحدت روی آوردن به اجتهاد آزاداندیشی و اخلاق اسلامی است

اعتراف آمریکا به شکست در اعمال تحریم های زودرس علیه ایران



حمایت:

رهبر معظم انقلاب: اقتدار حقیقی، اقتدار فرهنگی است

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: قرآن محور اصلی وحدت مسلمانان

آمریکا رکورددار زندان و زندانی در دنیا

خراسان:

رهبر انقلاب: اگر کار فرهنگی به درستی انجام شود هیچ عاملی نمی تواند کشور را منزوی کند

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از مخابرات در گفتگو با خراسان اعلام کرد: استفاده گسترده مخابرات از تجهیزات نامرغوب چینی، عامل اختلالات شبکه تلفن همراه

پول:

پاسخ منفی کمیسیون تلفیق به درخواست دولت

وزیر بازرگانی: نمی خواهیم فضای بازار را پلیسی کنیم

موافقت روسیه با بررسی دور جدید تحریم ها علیه ایران

دنیای اقتصاد:

سرعت گیر در مسیر اصلاح قیمت

اجرای قانون یارانه ها به تابستان موکول شد؟ 260 لیتر بنزین سهمیه ای برای بهار 89

نقشه راه برای حضور شرکتهای ایرانی در بورس های خارجی



سیاست روز:

مقام معظم رهبری در جمع نمایندگان فرهنگی تشریح کردند: اقتدار حقیقی برای کشور، اقتدار فرهنگی است

ریگی همچنان سرخط خبرها؛ غربی ها در حال فرار به جلو هستند



فرهنگ آشتی :

مقام معظم رهبری: انزوای حقیقی انزوای فرهنگی است

آیت الله هاشمی: مناظره، مایه اتحاد خواهد شد

20 لیتر سهمیه بنزین سفرهای نوروزی!



فرهیختگان

آیت الله هاشمی رفسنجانی: آزاداندیشی و پرهیز از نزاع راه رسیدن به وحدت است

تلاش دولت برای ثابت ماندن دستمزد

پخش مسابقات قهرمانی بوکس جوانان آسیا از سیما



کاروکارگر:

در دیدار نمایندگان فرهنگی ایران؛ رهبر انقلاب: مهمترین وظیفه سفیران فرهنگی ارائه تصویر درست از انقلاب است

لاریجانی: آمریکا با رفتار دوگانه به آژانس لطمه وارد کرده است

260 لیتر سهمیه بنزین بهار و نوروز



کیهان:

رهبر انقلاب: اقتدار حقیقی اقتدار فرهنگی است

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت اعلام کرد: 240 لیتر سهمیه فصل بهار، 20 لیتر سهمیه نوروزی

کلینتون: تحریم ایران ماهها زمان می برد



گسترش:

رهبر معظم انقلاب بر عملیاتی کردن توافقات اجلاس تهران تاکید کردند: همکاری اعضای "دی 8" الگویی برای کشورهای مسلمان

رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در دیدار جداگانه ای با اعضای گروه "دی 8" بر ضرورت افزایش سطح همکاریها در بخش صنعت و تجارت، ضرورت وجود پول مستقل و نظام اقتصادی عادلانه تاکید کرد



وطن امروز:

رهبر انقلاب عنوان کردند: دیپلماسی عمومی و ترویج زبان فارسی ماموریت مهم سفیران فرهنگی

معاون رئیس جمهور خبر داد: ابلاغ آیین نامه مقابله با جنگ نرم در سال 89

از سوی وزارت علوم صورت گرفت؛ اعلام مدت مجاز تحصیل دانشجویان مشمول

همبستگی:

مقام معظم رهبری در دیدار وزیر ارشاد و نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور: اقتدار حقیقی برای کشور، اقتدار فرهنگی است

آیت الله هاشمی رفسنجانی در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی مطرح کرد: اجتهاد، آزاد اندیشی، پرهیز از نزاع و اخلاق اسلامی مهمترین راه های رسیدن به وحدت است



همشهری:

مقام معظم رهبری: مهمترین وظیفه ارائه تصویر درست از انقلاب اسلامی است

20 لیتر بنزین برای نوروز

پیشنهاد دولت در کمیسیون تلفیق رد شد؛ 20 هزار میلیارد تومان، درآمد دولت از هدفمند کردن یارانه ها

هدف واقتصاد:

رهبر معظم انقلاب: اقتدار حقیقی اقتدار فرهنگی است

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق؛ اعتبار هدفمندی یارانه ها در بودجه 89 نصف شد

انجمن خودروسازان پیشنهاد داد: کاهش تعرفه ها به تدریج از سال 1390 آغاز شود