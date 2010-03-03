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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۳۹

پولادی انتقاد کرد:

گرد و غبار وقتی مهم می شود که به کلانشهرها برسد

گرد و غبار وقتی مهم می شود که به کلانشهرها برسد

ایلام - خبرگزاری مهر: نماینده مردم ایلام در مجلس با ابراز نگرانی از مهاجرت مردم به دلیل گرد و غبار و نیز بیماریهای شایع در این زمینه پرسید که چرا وقتی زمزمه ورود گرد و غبار به کلانشهر ها می رسد بلافاصله مقامات عالی به فکر حل مشکل می افتند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، شاپور پولادی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سالهاست که بارش گرد و غبار زندگی را ازمردم غرب و جنوب غرب کشور سلب نموده است، تصریح کرد: مردم با بیماریهای ناشی از این پدیده گریبان گیر شده اند و به دلیل بارش شدید گرد و خاک عده ای مجبور به مهاجرت به مناطق مرکزی شده اند.

وی متذکر شد: آیا روایت مردمانی که 8 سال آماج تیر و ترکش بودند و آسیبهای روحی و روانی فراوانی به آنها وارد شده باید ادامه یابد و هم اکنون باید بر اثر پدیده گرد وخاک سلامتی خود را نیز از دست بدهند؟

پولادی تاکید کرد: آیا آنها بخشی از این مملکت اسلامی نیستند؟ و تنها زمانی که گرد و غبار به کلانشهرها برسد باید به فکر چاره بود و نباید به مردمانی فکر کرد که سالها در تیررس حملات دشمن بودند؟

از وزیر خارجه و سازمانهای مرتبط توقع پیگیری عاجل داریم

پولادی عنوان کرد: در چند روز گذشته این پدیده خطرناک زندگی مردم استانهای ایلام، خوزستان، کرمانشاه و کردستان را مختل کرده لذا از وزیر محترم امور خارجه و سازمانهای مرتبط می خواهم موضوع را به صورت ویژه بررسی و مشکل را برای همیشه حل نماید.

وی اذعان داشت: پیگیری نمایندگان استانهای درگیر در این موضوع از سازمانهای مختلف تاکنون نتیجه مطلوبی نداشته اما آنان همچنان امیدوار به نتیجه هستند.

مردم ایلام نگران اجرای مصوبات سفرهای اول و دوم هئیت دولت

این نماینده با اشاره به اینکه جوانان استان ایلام و پدران و مادران دل نگران آن دیار پرخاطره در انتظاراجرای مصوبات بر زمین مانده سفرهای اول و دوم هستند، خاطرنشان کرد: مصوباتی که با عنایت و لطف رئیس جمهور مکتوب شد و اگر اجرایی می شدند، روند اشتغال، سرمایه گذاری و تولید در استان با تحولی عظیم مواجه می شد.

وی بیان داشت: مهمترین آنها اختصاص 70 میلیارد تومان برای توسعه زیرساختها و احداث 8 کارخانه بزرگ صنعتی در 8 شهرستان استان، اختصاص 150 میلیارد تومان جهت توسعه شبکه حمل و نقل استان، اختصاص 300 میلیون مترمکعب آب از رودخانه سیمره و سد کرخه به دشتهای هلیلان، شیروان، دره شهر و دهلران و شروع سدهای چناره، چنگوله چوار و جزمان، احداث پالایشگاه نفت مهران و سایر تصمیمات توسط دولت عدالت محور بود که متا سفانه علیرغم پیگیریهای به عمل آمده تا کنون از طریق وزارتخانه ها و معاونت راهبردی ریاست جمهوری اجرایی نشده اند.

مدیریت دانشگاه ایلام باید تغییر کند

 پولادی در ادامه با توجه به نا بسامانیها و نا رضایتیهایی که در مدیریت دانشگاه ایلام به وجود آمده، تاکید کرد: مدیریت دانشگاه ایلام باید تغییر کند.

وی ادامه داد: باید پذیرفت انتصاب عوامل اجرایی و مدیران استانی و محلی که فاقد دانش، تجربه و توان مثبت مدیریتی هستند، توان انجام موریتهای بزرگ را ندارند که لازم است وزرای محترم در راستای اهداف و برنامه های دولت عدالت محور گام بردارند.

پولادی بیان داشت: در همین راستا از وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر دانشجو می خواهم با توجه به نا بسامانیها و نارضایتی هایی که در مدیریت دانشگاه ایلام به وجود آمده و می تواند در آینده در کل استان تاثیر گذار باشد در مدیریت این دانشگاه تجدید نظر کرده و با انتصاب فردی شایسته، متعهد، متخصص و بومی جهت مدیریت دانشگاه، فضای آرامش و امنیت علمی بر دانشگاه حاکم و شرایط مناسب را برای توسعه دانشگاه و استان را فراهم آورد.

کد مطلب 1044813

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