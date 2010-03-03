مشترکان کردستانی در دسترس نیستند/ ادامه قطعی اینترنت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، از عصر ظهر دوشنه تاکنون وضعیت برقراری ارتباط از طریق تلفن همراه در استان کردستان با مشکل موجه شده و تنها پاسخ به گیرندگان تماس عبارت "مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد" است.

همزمان با مشکل به وجود آمده در برقراری تماس با تلفن همراه، اینترنت در مرکز کردستان نیز از ظهر روز گذشته با مشکل مواجه شده و برقراری ارتباط از طریق اینترنت در بخش زیادی از مرکز استان و سایر شهرستانها کاملا قطع شده است.

سرپرست شرکت مخابرات استان کردستان در خصوص وضعیت کنونی قطع اینترنت در سنندج به خبرنگار مهر گفت: با توجه به خرابی یکی از دستگاه های مخابرات استان متاسفانه ارتباط اینترنتی در سنندج با مشکل مواجه شده است و در حال حاضر اقدامات لازم برای این رفع مهم در حال انجام است.

محمد سعید احمدی عنوان کرد: از ظهر روز گذشته تاکنون و به دلیل مشکل فنی، با قطعی و کاهش سرعت اینترنت در مرکز استان مواجه شده ایم ولی از لحظه وقوع مشکل کارشناسان در محل حاضر شده و تلاشها برای رفع مشکل به صورت شبانه روزی در حال انجام است.

وی بیان داشت: در راستای رفع هر چه سریعتر مشکل کارشناسان مربوطه از تهران به سنندج اعزام شده و در تلاش هستیم که این مشکلات هر چه سریعتر رفع شود.

در حالی که از ظهر روز گذشته مرکز کردستان با قطعی اینترنت مواجه و امکان برقراری ارتباط از طریق تلفن همراه وجود نداشته است، شرکت مخابرات استان کردستان دقایقی قبل در اطلاعیه از رفع مشکل تا 24 ساعت آینده خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: اختلال در سیستم نرم افزار مخابراتی شهرستان سنندج مرکز استان کردستان علاوه بر قطع ارتباط اینترنتی برخی بخشها سبب اختلال در ارتباط تلفن های ثابت و انتقال مکالمات تلفن همراه شده است.

در ادامه اطلاعیه شرکت مخابرات کردستان آمده است: به جز پیش شماره 323 در باقی پیش شماره ها ارتباط شهری، بین شهری و دیتای مراکز در استان کردستان با مشکل مواجه شده که با توجه به اقدامات صورت گرفته امیدواریم که این وضعیت تا 24 ساعت آینده به حالت عادی بازگردد.

قطعی اینترنت در مرکز استان کردستان امری است عادی و هر چند مدت یکبار و با مدت زمانهای مختلف اینترنت سنندج و سایر شهرستانهای استان با قطعی مواجه می شود که البته تاکنون هم چاره ای برای رفع اساسی این موضوع اندیشده نشده است.

در آخرین مورد قطعی اینترنت، مشکل تا جایی پیش رفت که عده از شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات اینترنتی در استان کردستان با امضای نامه ای خواستار رفع مشکل از سوی شرکت مخابرات استان شدند.

سرپرست شرکت مخابرات استان کردستان در همین رابطه به خبرنگار مهر در سنندج اعلام کرده بود: با توجه به خرید تجهیزات جدید وضعیت اینترنت در استان ساماندهی و حتی سرعت آن نیز افزایش خواهد یافت و دیگر خبری از قطعی در میان نخواهد بود.

اما به نظر می رسد این مهم عملی نشده و از ظهر دوشنبه تاکنون اینترنت سنندج قطع شده و اختلالات گسترده ای در ارتباطات تلفن همراه و ثابت ایجاد شده که این قطعی تا لحظه مخابره خبر حدود ساعت 15 بعد از ظهر سه شنبه همچنان ادامه دارد.