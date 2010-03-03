عبور روزانه 4000 کامیون از مرکز شهر کرمان/ تنها یک پل عابر در کل جاده

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، با وجود احداث کمربندی جنوب غربی کرمان که یکی از پروژه های استثنایی کرمان در طول انجام از آغاز تا پایان بود اما عبور هزاران کامیون جاده ای و ترانزیتی از کمربندی قدیم کرمان که در واقع هم اکنون به یکی از خیابانهای این شهر بزرگ تبدیل شده است، ادامه دارد و با توجه به تمرکز جمعیتی شدید در اطراف این کمربندی به خصوص در شهرکهای اطراف این معبر جان شهروندان به شدت تهدید می شود.

متاسفانه حضور چهار هزار کامیون سنگین عبوری از این کمربندی که به صورت روزانه انجام می شود به دلیل عدم رعایت مقررات رانندگی درون شهری توسط کامیونها خطر بروز سوانح را تشدید کرده است، به طوریکه در اکثر چهارراه های کمربندی به خصوص چهاراه نیکزاد و کمربندی و سه راه سیلو بارها و بارها شهروندان کرمانی شاهد عبور با سرعت بالای کامیونهای سنگین هستند، که تاکنون نیز خسارت مالی و جانی سنگینی را به شهروندان کرمانی وارد کرده است.

20 هزار خودروی عبوری مختلف روزانه از شهر کرمان عبور می کنند

عدم حضور فیزیکی راهنمایی و رانندگی در تقاطعهای کمربندی قدیم شهر کرمان که داری بار ترافیکی شدید شهری و جاده ای است در کنار سایر شاخصها زمینه تخلف راننده های جاده ای به خصوص کامیونها را فراهم کرده است.

در این میان وجود اداره های گمرک و انبار نفت در شهر کرمان موجب ورود کامیونها به شهر می شوند و در مجموع طبق آمار 20 هزار خودروی سبک و سنگین جاده ای روزانه از شهر کرمان عبور می کنند.

این در حالیست که این مشکل در اکثر شهرستانهای استان نیز وجود دارد و باید فکری به حال این معضل تاریخی در کرمان شود.

یکی از شهروندان ساکن شهرک مطهری در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: شهرک مطهری و بسیاری از شهرکهای پرجمعیت شهر کرمان که در سالهای اخیر مورد توجه مردم کرمان برای سکونت قرار گرفته اند در واقع در سوی دیگر کمربندی قدیم شهر کرمان قرار دارند و کمربندی قدیم، سایر نقاط شهر و شهرکهای اقماری کرمان را از هم جدا کرده است، به دلیل آپارتمانی بودن این شهرکها تعداد زیادی از شهروندان کرمانی در این مناطق زندگی می کنند و حضور جمعیت زیادی از شهروندان کرمانی در این مناطق، جان ساکنان این شهرکها با خطر مواجه شده است.

وی افزود: در واقع قوانین راهنمایی و رانندگی توسط خودروهای عبوری به خصوص در تقاطعهای این مسیر به خصوص چهار راه نیکزاد، چهار راه بازرگانی و سه راه سیلو و سه راه فرهنگیان که در اطراف شهرک مطهری قرار دارند رعایت نمی شود و جان ساکنان شهرک که از خودروهای درون شهری و شخصی استفاده می کنند را به خطر می اندازند.

وی گفت: بیشترین خطری که جان مردم را تهدید می کند عبور کامیونهای ترانزیتی و اتوبوسهای مسافربری است و چون راننده های آنها در مسیر جاده به درون شهر کرمان می رسند این مسیرها را نیز همچون جاده تلقی می کنند و باعث بروز سوانح دلخراش در این کمربندی می شوند.

ترافیک شدید کمربندی کرمان نتیجه عبور و مرور خودروهای سنگین

یکی دیگر از شهروندان کرمانی گفت: روز گذشته درحالیکه با روشن شدن چراغ سبز درحال عبور از چهار راه نیکزاد بودم یک کامیون 18 چرخ با سرعت بالا در حالیکه چراغ مسیرش قرمز بود از چند متری خودروی شخصی من گذشت و اگر به خودرو برخورد می کرد جان اعضای خانواده ام به خطر می افتاد.

وی خاطرنشان کرد: این مسئله بارها و بارها در کمربندی کرمان رخ داده است این درحالیست که اکثرا در این مناطق راهنمایی و رانندگی نیز حضور ندارد درحالیکه این معابر از مناطق پر خطر شهر محسوب می شوند.

وی افزود: در کنار خطرات ناشی از عدم رعایت مقررات رانندگی توسط کامیونها وجود کامیونها در شهر درنهایت منجر به ترافیک سنگین نیز می شود و ده ها خودروی سواری در کنار ده ها خودروی سنگین در معابر شهری در ترافیک گرفتار می شوند.

این شهروند کرمانی از مسئولان خواست هر چه سریعتر برای رفع این معضل چاره اندیشی کنند.

راننده های جاده ای از انجام تخلف در کمربندی کرمان ترسی ندارند

یکی از شهروندان ساکن شهرک "نون والقلم" کرمان نیز گفت: این مشکل ترافیکی خطرناک که جان مردم و شهروندان شهرکهای اقماری شهر را تهدید می کند قرار بود با ساخت گذرگاه های شرقی و غربی کرمان برطرف شود که با وجودی که ساخت کمربندی غربی کرمان به اتمام رسیده این معضل همچنان ادامه دارد اما نمی توان برای حل این مشکل حتما به راه حل قطعی نگاه کرد بلکه می توان با حضور ماموران راهنمایی و رانندگی و همچنین نصب تابلوهای هشدار دهنده به کامیونها و اعمال جریمه های سنگین و توقف خودروها آنان را وادار به رعایت قانون کرد.

وی گفت: در بسیاری از جاده های کشور شاهد هستیم که رانندگان به دلیل اینکه از اعمال شدید قانون در برخی معابر باخبر هستند با احتیاط بیشتر در این مناطق رانندگی می کنند اما با وجودکه شهرک نون والقلم یکی از شهرکهای پر جمعیت کرمان محسوب می شود کامیونهای عبوری از معابر کمربندی در اطراف شهرک از انجام تخلف ترسی ندارند.

وی اضافه کرد: نکته جالب اینکه دانشگاه شهید باهنر و دانشگاه آزاد و همچنین دانشگاه پیام نور کرمان نیز دقیقا در سوی دیگر این کمربندی واقع شده اند و این خطر دانشجویان را نیز تهدید می کند ضمن اینکه مدارس مختلفی نیز در اطراف این کمربندی وجود دارد.

تنها یک پل عابر پیاده در سراسر کمربندی کرمان وجود دارد

یکی از دانشجویان کرمانی نیز در این خصوص گفت: در بسیاری از مواقع عابران برای عبور از این کمربندی مشکل دارند و این درحالیست که در کل مسیر این کمربندی در شهر کرمان تنها یک پل عابر پیاده مقابل بیمارستان افضلی پور احداث شده است که به دلیل ساختار آن اگر در طول روز چند مرتبه یک فرد سالم نیز از این پل بالا و پایین شود در نهایت با مشکل مواجه می شود.

وی افزود: هیچ پل عابر پیاده ای در مقابل دانشگاه شهید باهنر کرمان وجود ندارد و این مسئله جان دانشجویان را به خطر می اندازد.

احداث پل عابر پیاده روبروی مرکز شماره 2 پیام نور کرمان ضروری است

یک دانشجوی دانشگاه پیام نور نیز گفت: محل تشکیل کلاسهای این دانشگاه در ساختمان دوم دانشگاه پیام نور در شمال شهر کرمان و در مجاورت شهرکهای پرجمعیت الغدیر و ولایت قرار گرفته است و روزانه هزاران دانشجوی این دانشگاه باید با ترس و لرز عرض این کمربندی را طی کنند در حالیکه هیچ پل عابر پیاده و یا حتی خط کشی عابر پیاده نیز در جلوی دانشگاه وجود ندارد.

این دانشجوی دانشگاه پیام نور خواستار رفع این مشکل شد.

به نظر می رسد درحالیکه پس از مدتها با تدبیر دولت در زمینه احداث کمربندی شهر کرمان اقدام قابل قبولی صورت گرفته است باید با جدیت بیشتر درخصوص تکمیل رینگ کنار گذر شهر کرمان اقدام شود، از سویی باید قوانین و مقرراتی ویژه برای جلوگیری از عبور کامیونها و اتوبوسهای عبوری در این مسیر بکار گرفته شود.

مهمترین معضل کمربندی کرمان عبور کامیونها به ویژه از کمربندی شرقی و ورود به کمربندی قدیم و همچنین عدم تمایل خودروهای عبوری به خصوص کامیونهای سنگین برای استفاده از کمربندی غربی است که باید با تسریع در ساخت فازهای باقیمانده کمربندی کرمان این مشکل برطرف شود اما در کوتاه مدت باید با نظارت شدید پلیس خودروهای عبوری را مجبور به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی طبق قوانین و مقررات شهری کرد و از بروز خسارت بیشتر مالی و جانی به شهروندان کرمانی جلوگیری شود.