وزیر مسکن بالاخره آمد/پروژه های مسکن لرستان منتظر نسخه وزیر

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، وزیر مسکن و شهرسازی حوالی ساعت 23 شب گذشته وارد خرم آباد شد تا بالاخره به وعده چندین باره خود دیرهنگام عمل آمد.

پیش از این در حالیکه قرار بود وزیر مسکن و شهرسازی در سوم اسفندماه سال جاری پس از حدود چهار ماه به وعده آبان ماه خود برای تکمیل سفر نیمه تمام به لرستان عمل کند ولی بازهم در دقایق پایانی سفر وزیر به لرستان به دلیل آنچه جلسه کاری عنوان شد، این بازدید لغو شد تا باز هم پروژه های حوزه مسکن و شهرسازی لرستان در حسرت دیدار وزیر باقی بماند.

دوازدهم آبان ماه سال جاری بود که وزیر مسکن برای بررسی مشکلات حوزه مسکن و شهرسازی استان لرستان عازم این استان شد تا این سفر در نیمه های روز به دلیل آنچه ماموریت ویژه رئیس جمهوری برای وزیر ذکر شد نیمه تمام باقی بماند.

آن روز خبرگزاری مهر با اشاره به موضوع رخ داده در گزارشی با تیتر "مشکلات حوزه مسکن لرستان در حسرت وزیر" مراتب گلایه ها و نگرانی های مردم این استان را انتشار داد تا وزیر وعده کند که به زودی برای تمام کردن سفر خود به لرستان خواهد آمد.

به هر حال بنابر وعده قبلی قرار بود علی نیکزاد همزمان با سوم اسفندماه سال 88 پس از حدود چهار ماه از سفر نیمه کاره قبلی خود به لرستان سفر کند تا مشکلات این حوزه را مورد بررسی قرار دهد که این سفر نیز به دلیل یک جلسه کاری لغو شد.

این در حالیست که لرستان دارای هفت پروژه در بخش مسکن و شهرسازی است که پروژه های مسکن مهر، دهکده المپیک، ورزشگاه و بیمارستان الیگودرز، بیمارستان پلدختر، بیمارستان بروجرد و بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد هر کدام با مشکلات خاص خود مواجه هستند.

از سوی دیگر با توجه به اینکه علی نیکزاد پیش از انتصاب در استانداری اردبیل و وزارت مسکن، معاون عمرانی استانداری لرستان بوده است انتظار می رفت در سفر به لرستان کمی خوش قول تر باشد زیرا پروژه های در دست اجرا در لرستان در حوزه کاری وزیر مسکن یکی از مشکل دارترین پروژه های استان محسوب می شود.

به هر حال دیشب وزیر مسکن و شهرسازی در فرودگاه خرم آباد رویت شد تا بالاخره وعده وزیر مبنی بر سفر به لرستان محقق شود.

علی نیکزاد قرار است تا دقایقی دیگر در محل پروژه بیمارستان 64 تختخوابی شهرستان پلدختر حضور پیدا کند که با وجود گذشت بیش از 17 سال از شروع عملیات هنوز به بهره برداری نرسیده است.

به هر حال بیمارستان بیش از 17 ساله شهرستان پلدختر منتظر تجویز نسخه وزیر مسکن و شهرسازی است و امید می رود وضعیت این بیمارستان با حضور نیکزاد تعیین تکلیف شود چرا که این بیمارستان با توجه به قرارگیری در شهرستان پلدختر به عنوان محور مواصلاتی شمال به جنوب و یکی از پر ترددترین محورهای کشور نیازمند توجه ویژه است.