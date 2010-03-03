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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۴۰

بازرسان یونسکو در اصفهان/ احتمال حذف میدان امام از فهرست آثار جهانی

بازرسان یونسکو در اصفهان/ احتمال حذف میدان امام از فهرست آثار جهانی

اصفهان - خبرگزاری مهر: بازرسان یونسکو برای مشاهده تعدیل جهان نما و تصمیمگیری برای ماندگاری یا حذف میدان امام به اصفهان سفر کردند.

خبرنگار مهر در اصفهان کسب اطلاع کرد که نمایندگان سازمان یونسکو بر اساس برنامه پیش بینی شده امروز وارد اصفهان شده اند تا نحوه تعدیل برج جهان نما را از نزدیک مشاهده کنند.

تا کنون این بازرسان از جهان نما بازدید داشته و از نزدیک روند تعدیل این برج را بررسی کرده اند. همچنین قرار است این بازرسان از میدان امام و متروی اصفهان نیز بازدید داشته باشند.

وی یادآور شد: این بازرسان متروی اصفهان را نیز بازدید خواهند کرد تا تاثیر آن بر میدان امام اصفهان را ارزیابی کنند.

همچنین قرار است در این سفر در خصوص چهل ستون و باغ فین کاشان برای ورود به فهرست آثار جهانی تصمیم گیری شود.

به گزارش مهر در صورتی که روند تعدیل جهان‌نما از نظر بازرسان یونسکو مورد توجه نباشد احتمال حذف این بنای تاریخی از فهرست آثار تاریخی وجود دارد.

برخی کارشناسان معتقدند کارشناسان یونسکو رای به حذف میدان امام از فهرست آثار جهانی خواهند داد.

کد مطلب 1044821

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