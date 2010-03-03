به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، استاندار سمنان شامگاه سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار جدید دامغان گفت: مسائل فرهنگی محور دور سوم سفرهای استانی دولت است.

عباس رهی با تاکید بر اینکه مسئولان استان سمنان باید بسته های فرهنگی و نرم افزاری را برای دور سوم سفر آماده کنند، گفت: توسعه دانشگاه ها، اشتغال جوانان و مسکن از اولویتهای دولت است.

به گفته وی، مسئولیتها در جمهوری اسلامی امانت است و عزل و نصبها در نظام اسلامی جابجایی خدمتگزاری از سنگری به سنگر دیگر است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران اکنون به پشتوانه جوانان خود به قدرت برتر علمی در منطقه تبدیل شده است.

استاندار سمنان تصریح کرد: امروز دشمنان دانش و حق هسته ای ایران اسلامی را به رسمیت می شناسند و این نشان دهنده قدرت برتر ایران در منطقه است.

رهی خاطرنشان کرد: فرمانداران و مسئولان باید بدون واسطه با مردم در ارتباط باشند و از نزدیک در جریان زندگی مردم در شهرها، روستا ها و مناطق محروم باشند.

در این مراسم ضمن تقدیر از تلاش های "محمدرضا البرزی" فرماندار قبلی، " مرتضی علی آبادی" به عنوان فرماندار جدید دامغان معرفی شد.

فرماندار جدید شهرستان دامغان متولد 1336 در شهرستان دامغان و از نیروهای بومی این شهرستان است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در جهاد سازندگی حضور پیدا کرد و در سمت‌های رئیس جهاد سازندگی شهرستان‌های شاهرود، دامغان و بعد به عنوان مدیرکل امور عشایری استان سمنان مشغول به خدمت بوده است.

مدیر و مجری طرح‌های رفاهی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس ستاد سازمان عشایری کشور و مسئول اداره ساختمان و املاک وزارت جهاد کشاورزی از دیگر سوابق اجرایی فرماندار جدید شهرستان دامغان است.