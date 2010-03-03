به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، استاندار سمنان شامگاه سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار جدید دامغان گفت: مسائل فرهنگی محور دور سوم سفرهای استانی دولت است.
عباس رهی با تاکید بر اینکه مسئولان استان سمنان باید بسته های فرهنگی و نرم افزاری را برای دور سوم سفر آماده کنند، گفت: توسعه دانشگاه ها، اشتغال جوانان و مسکن از اولویتهای دولت است.
به گفته وی، مسئولیتها در جمهوری اسلامی امانت است و عزل و نصبها در نظام اسلامی جابجایی خدمتگزاری از سنگری به سنگر دیگر است.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران اکنون به پشتوانه جوانان خود به قدرت برتر علمی در منطقه تبدیل شده است.
استاندار سمنان تصریح کرد: امروز دشمنان دانش و حق هسته ای ایران اسلامی را به رسمیت می شناسند و این نشان دهنده قدرت برتر ایران در منطقه است.
رهی خاطرنشان کرد: فرمانداران و مسئولان باید بدون واسطه با مردم در ارتباط باشند و از نزدیک در جریان زندگی مردم در شهرها، روستا ها و مناطق محروم باشند.
در این مراسم ضمن تقدیر از تلاش های "محمدرضا البرزی" فرماندار قبلی، "مرتضی علی آبادی" به عنوان فرماندار جدید دامغان معرفی شد.
فرماندار جدید شهرستان دامغان متولد 1336 در شهرستان دامغان و از نیروهای بومی این شهرستان است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در جهاد سازندگی حضور پیدا کرد و در سمتهای رئیس جهاد سازندگی شهرستانهای شاهرود، دامغان و بعد به عنوان مدیرکل امور عشایری استان سمنان مشغول به خدمت بوده است.
مدیر و مجری طرحهای رفاهی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس ستاد سازمان عشایری کشور و مسئول اداره ساختمان و املاک وزارت جهاد کشاورزی از دیگر سوابق اجرایی فرماندار جدید شهرستان دامغان است.
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