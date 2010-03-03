منصور حاجی آخوندیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان روند صعودی قیمت کاغذ در کشور خبر داد و گفت: در دو ماه گذشته (دی و بهمن) که بیشترین سفارش‌ها برای چاپ تقویم و سررسید به چاپخانه‌ها شد، تقاضا برای این محصول در بازار بیشتر از موجودی انبارها شد و این امر موجب مقداری بحران یا به عبارت بهتر نوسان در قیمت کاغذ شد که خوشبختانه فروکش کرد.

وی با بیان اینکه "در حال حاضر نوسان قیمت انواع مختلف کاغذ و مقوا به پایان رسیده است" افزود: سفارشهای زیاد در آستانه شب عید اثر وضعی حادی بر قیمت و روال فروش کاغذ نداشته است و در حال حاضر هم تنها یکی دو درصد بندهای مختلف کاغذ گران شده است.

به گفته رئیس اتحادیه کاغذ و مقوای تهران عرضه و تقاضای زیاد دو ماه اخیر نتوانسته اثر تورمی در قیمت این محصول به وجود بیاورد و سفارشات دفاتر تجاری و نهادهای مختلف برای چاپ سررسید‌ها در آستانه شب عید که به بالاترین حد خود رسیده، در حال انجام است.

حاجی آخوندیان همچنین درباره آتش‌سوزی هفته گذشته در یکی از انبارهای کاغذ در تهران، گفت: این آتش سوزی مربوط به یک انبار دولتی بوده و به همین خاطر گزارشی از آن به اتحادیه کاغذ و مقوای تهران نرسیده است.

یادآور می‌شود جمعه گذشته حجم زیادی از عدل‌های کاغذ یکی از انبارهای جنوب شرق تهران که بیش از 1000 مترمربع مساحت داشت، بیش از پنج ساعت در آتش سوخت.